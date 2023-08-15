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  4. Polisten kaçarken takla atan araçtan çıkanlar şoke etti! Piyasa değeri 25 milyon lira

Polisten kaçarken takla atan araçtan çıkanlar şoke etti! Piyasa değeri 25 milyon lira

15.08.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de araçlarıyla polisten kaçan uyuşturucu tacirlerinin aracı takla attı. Kazada şüpheli 3 kişi yaralandı. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri tam 25 milyon lira olan 42 kilo 700 gram esrar, 100 bin captagon hap ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar D.F., T.K. ve T.S.’nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğini belirledi. Şahısları yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şahısların içerisinde bulunduğu aracı Malatya yol uygulamasında durdurmak istedi.

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Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüphelileri taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

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Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramalarda ise piyasaya değeri 25 milyon TL olan 42 kilo 700 gram esrar, 100 bin adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Hastanedeki tedavileri tamamlanan şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri uyuşturucu kaza

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