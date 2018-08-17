POLİSTEN KURBANLIK SATICILARINA SAHTE PARA UYARISI

MERSİN Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarlarındaki satıcıları sahte para konusunda uyardı.
Orjinal ve sahte paraları birbirinden ayırması istenen satıcılara, iki para arasındaki farklar uygulamalı olarak anlatıldı. Yenişehir ilçesi Deniz mahallesindeki kurban pazarına gelen 15 kişilik ekip, Şube Müdürü Selma Petek öncülüğünde satıcılara bilgi verdi. Gerçek ile sahte paranın, Atatürk silüeti, filigran ve kabartmalı yazılarla ayırt edilebileceğini belirten polis, kendilerine sahte para verilmesi durumunda 155 Polis İmdat Hattı'nın aranması gerektiğini vurguladı.
Öte yandan bazı satıcıların sahte para tespit kalemi kullanması da dikkatlerden kaçmadı.
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