Polonya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat karşıladı

Yine Reuters'ın haberine göre Baykar şimdiye kadar Bayraktar TB2 SİHA'larını Azerbaycan, Ukrayna, Katar ve Libya'ya sattı.

Reuters'ın haberine göre Türk yetkililer Türkiye'nin dünyada İHA (insansız hava aracı) ve SİHA üreten dördüncü gücü haline dönüştüğünü aktarıyor.

Blaszczak, "Bu, gerçek bir silah. Avrupa'nın doğusunda, savaşlarda kendini kanıtladı. Aynı şekilde Orta Doğu'da kullanıldı." ifadelerini kullanmıştı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın açıklamasına göre Baykar savunma şirketinin ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA'lar önümüzdeki yıl teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayında Suudi Arabistan'ın da SİHA satın almakla ilgilenen ülkelerden biri olduğunu aktarmıştı.

SEKTÖRÜN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLARAK TANIMLANIYOR

Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'lar, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar ile tekrar dünyanın dikkatini çekmişti.

Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA, sektörün en iyilerinden biri olarak tanımlanıyor.

Özellikle füze taşıyabilen en küçük SİHA'lardan biri olması dolasıyla rakiplerinden ayrılıyor.

Bayraktar TB2, keşif, sürekli havadan gözetleme ve istihbarat görevlerini yerine getirmesi açısından bir İHA, mühimmat yükünü hedefe ateşleyerek imha etmesi açısından ise SİHA olarak kullanılabiliyor.

