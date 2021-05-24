HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polonya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat karşıladı

Polonya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat karşıladı

24.05.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Duda'nın ziyaretinin en önemli gündem maddesi SİHA'larla ilgili yapılacak anlaşma olacak.

Polonya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat karşıladı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, önceki gün Türkiye'den 24 adet SİHA (silahlı insansız hava aracı) satın alacaklarını duyurmuştu. Böylece Polonya, Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO üyesi olacak.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın açıklamasına göre Baykar savunma şirketinin ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA'lar önümüzdeki yıl teslim edilecek.

ANLAŞMA İMZALANACAK

Polonya resmi haber ajansının (PAP) haberine göre, Bakan Blaszczak, ülkesinin Türkiye'den 24 adet Bayraktar (TB2) tipi insansız hava aracı (SİHA) alacağını söylemişti.

"GERÇEK BİR SİLAH"

Blaszczak, "Bu, gerçek bir silah. Avrupa'nın doğusunda, savaşlarda kendini kanıtladı. Aynı şekilde Orta Doğu'da kullanıldı." ifadelerini kullanmıştı.

İnsansız hava aracının satışına ilişkin anlaşmanın, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın Ankara ziyareti sırasında imzalanması bekleniyor.

a1

Reuters'ın haberine göre Türk yetkililer Türkiye'nin dünyada İHA (insansız hava aracı) ve SİHA üreten dördüncü gücü haline dönüştüğünü aktarıyor.

Yine Reuters'ın haberine göre Baykar şimdiye kadar Bayraktar TB2 SİHA'larını Azerbaycan, Ukrayna, Katar ve Libya'ya sattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayında Suudi Arabistan'ın da SİHA satın almakla ilgilenen ülkelerden biri olduğunu aktarmıştı.

SEKTÖRÜN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLARAK TANIMLANIYOR

Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'lar, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar ile tekrar dünyanın dikkatini çekmişti.

Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA, sektörün en iyilerinden biri olarak tanımlanıyor.

a2

Özellikle füze taşıyabilen en küçük SİHA'lardan biri olması dolasıyla rakiplerinden ayrılıyor.

Bayraktar TB2, keşif, sürekli havadan gözetleme ve istihbarat görevlerini yerine getirmesi açısından bir İHA, mühimmat yükünü hedefe ateşleyerek imha etmesi açısından ise SİHA olarak kullanılabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! TSK ve MİT'ten ortak operasyon!
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
Polonya Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Otel terasındaki doğum günü partisine polis baskını

Otel terasındaki doğum günü partisine polis baskını

Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü

Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Ünlü şarkıcının kızı süper minisiyle poz verip sordu

Ünlü şarkıcının kızı süper minisiyle poz verip sordu

Savcı Sayan: Erdoğan giderse Suriye olacağız

Savcı Sayan: Erdoğan giderse Suriye olacağız

Aday olursa yüzde yüz kazanır

Aday olursa yüzde yüz kazanır

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.