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Polonya ve ABD imzayı attı! 250 adet Abrams tankı alacaklar

06.04.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askeri harcamalarını arttıran NATO üyesi Polonya'dan tank hamlesi geldi. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 250 adet ABD yapımı M1A2 Abrams tipi tank alımı için sözleşmenin imzalandığını açıkladı. Polonya'nın tanklar için ABD'ye 4,75 milyar dolar ödeyeceği belirtildi. Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ise, Polonya-ABD işbirliğinde tarihi günler yaşandığını aktardı.

Polonya ve ABD imzayı attı! 250 adet Abrams tankı alacaklar

Kısa süre önce Polonya meclisinde kabul edilen yasa ile ülke savunması ile ilgili harcamaları 2023 yılından itibaren Polonya GSMH'sinin yüzde 3'üne yükseltme kararı alan Polonya, askeri alanda yoğun harcamalara başladı.

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"TARİHİ GÜNLER YAŞANIYOR"

ABD kongresinin geçtiğimiz şubat ayında satışına onay verdiği Abrams tanklarının, Polonya’nın başkenti Varşova'daki 1. Zırhlı Birlikte yapılan törende teslim anlaşmasını imzalayan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya-ABD işbirliğinde tarihi günler yaşandığını aktardı.

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POLONYA 4,75 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

Polonya’nın 250 adet ABD yapımı M1A2 Abrams tipi tank için ABD'ye 4,75 milyar dolar ödeyeceği belirtilirken, tankların son teknoloji ile modernize edilmiş (Sepv3 versiyonu) olacağı aktarıldı.

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Sözleşmenin tanklar ile ilgili eğitim ve lojistik faaliyetlerini de kapsadığı aktarılarak, söz konusu tankların 18. Mekanize Birlik ve 1. Zırhlı Birlikte konuşlanacağı bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Polonya
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