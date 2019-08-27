Polonya’da 5,5 tonluk filin dişi ameliyatla çekildi

Polonya’da diş kökü normal şekilde gelişmeyen 5,5 tonluk fil Ninio’nun dişi ameliyatla çekildi. Güney Afrika’dan gelen özel ekip 5 saat süren ameliyatta vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı. Daha önce de aynı sebepten sol dişi çekilen Ninio, dünyada ameliyatla ön 2 dişi çekilen ilk fil oldu.

Polonya’nın Poznan Hayvanat Bahçesi, alışılmadık bir operasyona sahne oldu. Çocukluğundan beri diş problemleri yaşayan erkek fil Ninio’nun dişi yapılan tüm tedavilere cevap vermeyince ameliyatla çekildi. Ameliyat için Güney Afrika’dan uzman ekip gelirken, hayvanat bahçesi ekipleri Pazar akşamından itibaren fil Ninio’yu operasyona hazırlamaya başladı. Akşam yemeği ve sabah kahvaltısı verilmeyen 20 yaşındaki Ninio’yu uyutmak diş operasyonunun en zor yanı oldu. “Bu kısım işin en zor kısmı, fil büyük, dolayısıyla uyku da büyük olmalı. Fil, hipopotam ve zürafa gibi büyük hayvanları uyutmak veterinerlik alanında büyük bir sanat” diyen Poznan Hayvanat Bahçesi Basın Sözcüsü Malgorzata Chodyla bu aşamada önemli olanın hayvanının kontrollü ve ayakları birbirine dolanmamış şekilde uzanması olduğunu söyledi.