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Polonya’da Rusya adına casusluk faaliyeti yürüten bir kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 12:59 | Son Güncelleme

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle Piotr S.

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle Piotr S. adında bir kişiyi gözaltına aldı. Piotr S.’in evinde yapılan aramalarda bir adet kısa menzilli ruhsatsız silah, cephane, sahte kimlik ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Polonya vatandaşı olan şüpheli Varşova’da çıkarıldığı mahkemece 3 ay süreliğine tutuklandı.
Polonya Özel Kuvvetler Koordinatörü Bakan Sözcüsü Stanislaw Zaryn. Polonya İç Güvenlik Ajansı’nın Rus özel görevlileriyle işbirliği yaptığı şüphesiyle bir kişiye operasyon düzenlediğini belirtti. Operasyonun 24 Ekim tarihinde gerçekleştirildiğini ifade eden Zaryn, Polonyalı güvenlik görevlilerinin Piotr S. adındaki Polonya vatandaşı bir kişiyi gözaltına aldığını bildirdi. Şüphelinin evinde yapılan aradamada ruhsatsız silah, cephane, sahte kimlik ve çok sayıda çeşitli dokümanın da ele geçirildiğini aktaran Zaryn “Gözaltına alınan kişi Polonya Cumhuriyeti’ne karşı yabancı bir istihbarat yararına faaliyete hazır olduğuna ilişkin başvuruda bulunmaktan şüpheli” şeklinde konuştu.
Piotr S. 26 Ekim’de çıkarıldığı Varşova Srodmiescie Yerel Mahkemesi tarafından 3 ay süreliğine tutuklandı. Konuya ilişkin Polonya istihbaranın çalışmaları ise sürüyor.

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