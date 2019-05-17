Polonyalılardan Türk Halk Müziği konseri

Varşova’da düzenlenen Geleneksel Türk yemekleri ve Türkiye’yi tanıtan fotoğrafların sergilendiği Türkiye tanıtım gecesinde Polonyalıların oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu ise katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Polonya’nın başkenti Varşova’da “Turkuaz ülkesi-Türkiye” gecesi düzenlendi. Altıncısı düzenlenen geceye Polonyalıların ilgisi yoğun oldu. Avrupa ve Asya’nın gerek coğrafi gerekse kültürel olarak kesiştiği nokta Türkiye’deki çeşitliliğe vurgu yapılan gecede Jablon Lake Resort tarafından slayt gösterisi gerçekleştirildi. Gecenin konukları Varşova Yunus Emre Enstitüsünce hazırlanan “Türkiye’nin renkleri” başlıklı fotoğraf sergisiyle Türkiye’yi bu kez farklı bir perspektifden tanıma imkanı bulurken, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini de tatma imkanı buldu. Gecede bir konuşma yapan Türkiye Varşova Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Hakan Abacı Türkiye ile Polonya arasındaki yüzyıllara dayanan dostluğa değinirken, Elçilik olarak önümüzdeki süreçte Polonya’da hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin Polonyalılar için önemli bir turizm destinasyonu olduğunu da ifade eden Abacı, Türkiye’nin eşsiz doğası, kaliteli hizmeti, seçkin menüsü ve cazip fiyatlarıyla her sene daha çok Polonyalı turisti ağırladığını belirtti.

Gabriela Hezner imzalı moda gösterisinin de gerçekleştiği gecede Polonyalılardan oluşan Varşova Yunus Emre Enstitüsü Türk Halk Müziği Korosu’nun verdiği konser ise katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Koronun eğitmeni Tuğçe Stawiarz, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada 6 yıldır yaşadığı Polonya’da Türk kültüründen uzak kaldığını düşünerek ilk olarak Yunus Emre Enstitüsü’nde Türk Sanat Müziği Korosu’nda kursiyer olarak başladığını söyledi. İki yıl önce ise Türk Halk Müziği Korosu’nu oluşturduklarını ifade eden Stawiarz, 12 kişiden oluşan koroda çoğunluğu Polonyalı olmak üzere Varşova’da yaşayan aralarında Ukraynalı, İranlıların da bulunduğu yabancıların türkü söylediğini belirtti. Katılımcıların Türkçe bilmemelerine rağmen türküleri oldukça başarılı şekilde okuyabildiklerini ifade eden Stawiarz, katılımcıların bazılarının ise yeni yeni Türkçe kursuna başladıklarını aktardı.