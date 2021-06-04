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POMEM eğitim sonu sınav tarihi belli oldu! | 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?

04.06.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis Akademisi başkanlığı, geçtiğimiz günlerde resmi sitesi üzerinden 26.döneme ait POMEM eğitim sonu sınav tarihlerini paylaştı. Polis olmak isteyen binlerce kişinin gündeminde yer POMEM sınav başvuruları ise merak ediliyor. Her sene alınan başvurular, 2021 yılında da polis olmak isteyen kişiler tarafından sıklıkla araştırılıyor.

POMEM eğitim sonu sınav tarihi belli oldu! | 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?

26 Dönem eğitim sonu sınavları için ise adayların heyecanı devam ederken, Polis Akademisi’nden açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışmak isteyen binlerce polis adayının beklediği 26.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri’nde eğitimlerini tamamlayan adayların sınavlarının tarihi de açıklandı.

SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Polis Akademisi’nin yaptığı duyuruda;

"03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri gereği, 26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

15 - 17 Haziran 2021 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır. Anılan yönetmeliğin 6'ncı maddesi gereği ilan olunur." İfadeleri kullanıldı.

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28 DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz döneme ilişkin başvurular 2020 senesinin Aralık ayında alınmıştı. 28. Dönem başvurularının da aynı tarihlerde, yani 2021 yılı sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
polis akademisi
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