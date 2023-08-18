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  4. POMEM SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI PA.EDU.TR! 30. dönem POMEM mülakat sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte takvim...

POMEM SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI PA.EDU.TR! 30. dönem POMEM mülakat sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte takvim...

18.08.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30. dönem POMEM sınav yerleri ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Yapılan açıklamaya göre; Polis Meslek Eğitim Merkezi alımları 2023'te de ön başvuru, sınav, mülakat ve fiziki (parkur) sınav aşamalarını içerecek şekilde yapılacak. Adayların merakla beklediği mülakat tarihleri belli oldu. Peki 30. dönem POMEM mülakat sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte pa.edu.tr POMEM sınav giriş belgesi ekranı...

POMEM SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI PA.EDU.TR! 30. dönem POMEM mülakat sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte takvim...
  1. dönem POMEM mülakat sınav tarihi ve yerleri belli oldu. Adaylar tarafından heyecanla beklenen açıklama yapıldı. Buna göre; Polis Meslek Eğitim Merkezi alımları 2023'te de ön başvuru, sınav, mülakat ve fiziki (parkur) sınav aşamalarını içerecek şekilde gerçekleştirilecek. 30. dönem POMEM mülakat sınav tarihi ve POMEM belgeleri hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

POMEM MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN 2023?

POMEM sınav tarihi ve yerleri için yapılan açıklama şu şekilde:

"30. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile Polis Akademisi'nin internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. "

POMEM MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA

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