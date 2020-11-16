Günümüzde zaman hepimiz için kıymetli bir hazinedir. Şimdi zamanı verimli kullanmak amacıyla sizin için pomodoro tekniğini inceledik ve merak ettiğiniz her şeyi yazımızda derledik. Pomodoro Tekniğinin Kısa Bir Tarihçesi Pomodoro tekniği nedir sorusu sıklıkla karşımıza çıkar. Bu kavramın net anlaşılabilmesi için öncelikle kısa bir tarihçesinin bilinmesi gerekir. Pomodoro, İtalyancada domates manasına gelir ve bu tekniğe adını veren nesne de domates şeklindeki saattir. Pomodoro tekniği geliştiricisi Francesco Cirillo, öğrencilik yıllarında odaklanma ile ilgili problemler yaşamaktaydı ve bir türlü derslerine odaklanamıyordu. Bu nedenle bu sorunu çözmek için kendi başına bir yöntem geliştirerek adını pomodoro tekniği olarak belirlemiştir. Yazılım alanında çalışırken zamanı etkili ve verimli kullanmak için birtakım arayışlarda bulunurken pomodoro tekniği konusunda mutfaktaki domatesten ilham almıştır. 1992 yılından günümüze kadar gelmeyi başaran bu tekniği deneyen insan sayısı oldukça fazladır. Zamanı etkili kullanarak kendine vakit ayırmak ve dinlenmek isteyen herkesin uygulayabileceği bu basit ama etkili yöntem; genç, yetişkin, öğrenci, çalışan, ev hanımı olmak üzere tüm kullanıcılar tarafından da tavsiye edilir.

Pomodoro Tekniği Nasıl Uygulanır? Pomodoro tekniği nasıl uygulanır sorusunun cevabı oldukça basittir. Öncelikle üniversite öğrencisiyseniz ve uzaktan eğitim süreçleri vb. gibi konularda endişeniz varsa ya da sürekli evde kaldığınız zamanlarda hangi işleri yapacağınız mevzusunda karmaşa yaşarsanız bu teknik sizin için idealdir. Hangi tekniğini kullanmanız gerektiğini bilmediğinizde zamanın nasıl akıp gittiğinin anlayamazsınız. Eğer çalışansanız ve iş hayatınız çok tempolu geçiyorsa siz de zamanı yönetme konusunda büyük sıkıntılar yaşayanlar arasında olabilirsiniz. Bu tür durumlarda pomodoro tekniğini kullanarak sıkıntılarınızın üstesinden gelebilirsiniz. Pomodoro tekniğinin uygulanması son derece basittir. Bunun için eğitim almanıza gerek yoktur. Teknikten yeterli verimin alınması için yedi ila yirmi günlük sabit uygulama yapılması gerekir. Başladıktan kısa bir süre sonra zamanı etkili kullanmayı öğrenseniz bile gerçek neticeler ancak belirlenen zaman aralığında ortaya çıkar. Gün boyunca her proje için zaman kısa aralıklarla bölünür ve periyodik molalar verilir. Düzenlenen her bir çalışma periyodu ise pomodoro olarak adlandırılır.

Pomodoro Tekniğinin Aşamaları Hedefler: Öncelikle bir hedef belirlenmesi lazım. Gün içinde çalıştığınız işe göre yapacağınız işler bir yere not alınarak sınıflandırılır. Eğer öğrenciyseniz çalışacağınız konular belirlenir ve konuların adı bir kağıda veya uygulama varsa ona yazılır. Bu sayede yapacaklarınızı unutma ihtimaliniz olmaz. Çalışma: Zamanlayıcısınızı 25 dakikaya ayarlayıp yapacağınız iş üzerine yoğunlaşmanız gerekir. 25 dakika dolana kadar odaklanarak çalışın. Bu süre zarfında bölünmemeye, işten farklı bir konuyla ilgilenmemeye özen gösterin. Yapmak istediğiniz şeyler varsa bu işlerinizi molalarda yapmaya özen gösterin ve başka insanların sizi çalışmanızdan alıkoymasına izin vermeyin. Çalışma masasında telefon bulundurmayın. Eğer pomodoranız bölünürse sayacı sıfırlayın ve baştan başlayın. Mola: Pomodoro tekniğin en mühim yeri molalardır. Çünkü insanlar molalarda zihni dinlendirmek yerine zihnini yoracak işlerle uğraşır. Pomodoroda molaların asıl hedefi 25 dakika dolduktan işin neresinde olursanız mutlaka 5 dakika mola vermenizdir. Bu mola esnasında asla zihninizi yoracak işlerle uğraşmayın. Zihni tazelemek için işten uzaklaşıp molaları farklı şekillerde değerlendirin. Bu mola süreçlerinde yapabileceğiniz şeyler arasında birçok şey vardır. Bunların başında oda gezinmek, hava almak, kitap okumak veya çay ve kahve içmek gelir.

Döngü: Moladan sonra aynı döngüyü sürdürün ve gerçekleştirdiğiniz hedefleri, bitirdiğiniz pomodoro döngülerini, bölünmelerinizi, tamamlayamadığınız döngüleri ve işleri listenizde işaretleyin. Bu döngüyü çalışma-mola-çalışma-mola şeklinde sürdürürseniz odaklanmanızı maksimum seviyede tutarsınız. Uzun Mola: 4 pomodoro zaman dilimi geçtikten sonra 15-20 dakika gibi uzun bir mola verin. Her 4 pomodorodan sonra bu uzun molayı tekrarlayın. Pomodoro tekniğini farklı zaman teknikleriyle karıştırarak uygulayabilir veya zamanı isteğe bağlı bir şekilde kendi metotlarınızla belirleyebilirsiniz. Pomodoro tekniğinde 25 dakikaya 5 dakika uygulanacak diye bir şey yok. Önemli olan şey belli uzunluktaki çalışma saatlerinin arasına kısa molalar konulmasıdır ve bu döngünün devam etmesidir. Rapor: Zamanınızı ne derece iyi kullandığınız çok önemlidir. Zamanınızı görmek için tuttuğunuz listeleri kontrol edin. Raporlamadaki asıl hedef kaç pomodoro döngüsünde başarıya ulaştığınızı, kaç tanesinde bölündüğünüzü ve hedeflediğiniz sayıya ulaşıp ulaşmadığınızı belirlemenizdir.