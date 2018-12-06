HABER

Pompalı tüfek dehşeti! Fırını basıp kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 04:51 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ekmek fırınına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Pompalı tüfek dehşeti! Fırını basıp kurşun yağdırdı

Alınan bilgiye göre, Turan Mahallesi'nde ağabeyi İsmail Ç'ye (62) ait ekmek fırınına giden Mustafa Ç, burada bulunan yeğeni Yılmaz Ç. (39) ile ağabeyine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yılmaz Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan İsmail Ç. ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlı, kısa bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti pompalı tüfekle yakalandı.

Bu arada saldırının, ağabey ile kardeş arasındaki ortaklık konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştiği ileri sürüldü. (AA)

Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?
Google'dan Zeki Müren'e özel DoodleGoogle'dan Zeki Müren'e özel Doodle
Yeni ihtisas mahkemeleri belirlendiYeni ihtisas mahkemeleri belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa Turgutlu ekmek fırını silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Marmara geçen hafta sallanmıştı! Uzmandan korkutan açıklama: Yerlerini verdi

Marmara geçen hafta sallanmıştı! Uzmandan korkutan açıklama: Yerlerini verdi

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Süleyman Soylu, 'Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?' sorusunu yanıtladı

Süleyman Soylu, 'Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?' sorusunu yanıtladı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi mal da yalan mülkte yalan var birazda sen oyalan müslüman adil olmak demektir
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na çok sert gönderme: Cumhurbaşkanından rica edeceğim

Gökçek'ten çok sert gönderme: Cumhurbaşkanından rica edeceğim

Google'dan Zeki Müren'e özel Doodle

Google'dan Zeki Müren'e özel Doodle

Yeni ihtisas mahkemeleri belirlendi

Yeni ihtisas mahkemeleri belirlendi

Üniversite kampüsünde satırlı öğrenci dehşeti!

Üniversite kampüsünde satırlı öğrenci dehşeti!

İYİ Parti-CHP ittifakında ayrılık sinyali! Akşener'den dikkat çeken açıklama

İYİ Parti-CHP ittifakında ayrılık sinyali!

Putin ile görüşen Maduro: Ayağa kalktık ve zafer kazanacağız

Putin ile görüşen Maduro: Ayağa kalktık ve zafer kazanacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.