Pompalı tüfekle sevgilisini vurmuştu, aşk mektuplarını delil olarak sundu

Çıkıkçı'ya kendisini aldatıp aldatmadığı konusunda sorular soran Kara, çıkan tartışmada pompalı tüfek ile genç kadını sol bacağından vurdu. Ardından, kanlar içinde kalan Aslı Çıkıkçı'yı hastaneye götürdü. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet Kara hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kara'nın hazır bulunduğu duruşmaya Aslı Çıkıkçı katılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile taraf avukatları katıldı. Çıkıkçı'nın avukatı, bir önceki duruşmada verdikleri ifadeyi tekrarlayarak, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık Ahmet Kara ise, 'Vurduktan sonra hastaneye götürdüm. Bir anlık sinirle vurdum, öldürmeye teşebbüs suçunu kabul etmiyorum' dedi.