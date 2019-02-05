Adana'nın Seyhan ilçesinde husumetli olduğu kişiler tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın yaralandı.
Küçükdikili Mahallesi'nde Sema S. ile husumetli olduğu 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle Sema S'ye ateş etti.
Saçmaların başına isabet etmesiyle yaralanan Sema S. 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili şüphelilerden Hasan ve Hilmi G'yi gözaltına aldı.
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