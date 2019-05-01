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Pompeo'dan Lavrov'a "Maduro'yu desteklemekten vazgeçin" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 21:49 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, telefonda görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'a, "Venezuela'ya müdahale etmemeleri ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu desteklemekten vazgeçmeleri" çağrısında bulundu

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun telefonda görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'a, "Venezuela'ya müdahale etmemeleri ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu desteklemekten vazgeçmeleri" çağrısında bulunduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ile Lavrov'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşmede, Pompeo ve Lavrov'un Venezuela'daki son gelişmeleri ele aldıkları belirtilen açıklamada, "Bakan Pompeo, Rusya ve Küba tarafından yapılan müdahalelerin Venezuela'nın yanı sıra ABD-Rusya ikili ilişkilerini de istikrarsızlaştırdığını vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Pompeo'nun, Rusya Dışişleri Bakanlığınca dün yapılan "Venezuela'nın istikrara kavuşması ve refaha dönmesi için şiddete başvurulmaması gerektiği" açıklamasına atıfta bulunduğu ve Rusya'dan, Maduro'yu desteklemekten vazgeçmelerini istediği bildirildi.

Mike Pompeo, dün ABD basınına verdiği bir mülakatta, Maduro'nun ülkeyi terk etme kararı aldığını fakat Ruslar tarafından bu kararından vazgeçirildiğini savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanı Nicholas Maduro Mike Pompeo Sergey Lavrov Venezuela

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