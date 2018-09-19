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'Ponzi Arzu' için istenen hapis cezası 1050 yıla çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 11:35 | Son Güncelleme

BURSA'da, yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadi ile çok sayıda kişiyi dolandırıdığı iddiasıyla tutuklanan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil'in (39) yargılanmasına devam edildi.

'Ponzi Arzu' için istenen hapis cezası 1050 yıla çıktı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadi ile çok sayıda kişiyi dolandırıdığı iddiasıyla tutuklanan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil'in (39) yargılanmasına devam edildi. 57 kişinin şikayetiyle cezaevine giren Arzu Mertgil'den şikayetçi olanların sayısı 75'e yükseldi. Piyasadan 16 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Mertgil, son çıktığı duruşmada tahliyesini istedi.
Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi Düzeni' yöntemiyle 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertgil, geçen yıl şubat ayında Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı. Evinde, tanınmamak için kullandığı 18 peruk ele geçirilen Arzu Mertgil, tutuklanarak cezaevine kondu.
Hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Kamu görevlisi ile ilişkisi olduğunu bahisle dolandırıcılık' suçlarından dava açılan Arzu Mertgil hakkında dolandırdığı öne sürülen her kişi için 14 yıl olmak üzere, toplam 798 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava devam ederken, aradan geçen 19 aylık sürede 18 kişi daha Mertgil'den şikayetçi oldu. Arzu Mertgil'in piyasayı dolandırdığı meblağ 16 milyon liraya, hakkında istenen hapis cezası istemi de bin 50 yıla çıktı.
Davanın son duruşmasında, Yenişehir Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Arzu Mertgil ile müştekiler ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan şikayetçilerden Saniye Koçan, arkadaşı aracılığı ile tanıdığı Arzu Mertgil'e yüksek miktarda faiz verdiği için bankalardan 450 bin lira çekip kendisine verdiğini, bu paranın sadece 37 bin lirasını geri aldığını belirtip, "Beni dolandırdı, şikayetçiyim" dedi.
Duruşmada, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Arzu Mertgil ise daha önce mahkemeye 15 sayfadan oluşan itirafname sunduğunu belirtip, "Hakim bey, 19 aydır haksız yere cezaevinde kalıyorum. Hasta ve bakıma muhtaç olan annem ve babam ile ilgilenmem gerekiyor. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Duruşma ertelendi.

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'Ponzi Arzu' için istenen hapis cezası 1050 yıla çıktı'Ponzi Arzu' için istenen hapis cezası 1050 yıla çıktı

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