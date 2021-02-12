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  4. Porsche Taycan Turbo S iç mekan hız rekorunu kırdı

Porsche Taycan Turbo S iç mekan hız rekorunu kırdı

12.02.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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Pistte rekorlar kırmaktan bıkan Porsche, iç mekanda araçla en yüksek hız için Guinness Dünya Rekoru kırmak için bir video çekti.

Rekor, nispeten mütevazı bir hız olan 138,4 km/s idi. Ancak aracın tamamen kapalı bir mekanda önce hızlanıp sonra tamamen durması şartı koşulmuştu. Bu, rekoru kırmak isteyen herkesin devasa bir binaya ve iyi frenlere sahip hızlı bir arabaya ihtiyacı vardı.

Porsche-Taycan rekor kırdı

Porsche Taycan Turbo S 92.903 metrekare ölçüsünde ABD'deki en büyük sergi salonunu tercih etti. New Orleans Ernest N. Morial Kongre Merkezinde yapılan etkinlik başarıyla sonuçlandı.

Porsche-Taycan rekor kırdı

Defalarca test yapıldı. İyi bir başlangıç yapmak için kontrolü hızlanmak ve bitişe gelmeden durmak gerekiyordu. Taycan Turbo S bu süreçte 165.1 km/s hıza ulaşarak rekor kırdı. Bu, yedi yıldır geçilemeyen hızın 26.7 km/s geliştirilmesi anlamına da geliyordu.


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