Porsche Taycan Turbo S iç mekan hız rekorunu kırdı

Rekor, nispeten mütevazı bir hız olan 138,4 km/s idi. Ancak aracın tamamen kapalı bir mekanda önce hızlanıp sonra tamamen durması şartı koşulmuştu. Bu, rekoru kırmak isteyen herkesin devasa bir binaya ve iyi frenlere sahip hızlı bir arabaya ihtiyacı vardı.

Porsche Taycan Turbo S 92.903 metrekare ölçüsünde ABD'deki en büyük sergi salonunu tercih etti. New Orleans Ernest N. Morial Kongre Merkezinde yapılan etkinlik başarıyla sonuçlandı.

Defalarca test yapıldı. İyi bir başlangıç yapmak için kontrolü hızlanmak ve bitişe gelmeden durmak gerekiyordu. Taycan Turbo S bu süreçte 165.1 km/s hıza ulaşarak rekor kırdı. Bu, yedi yıldır geçilemeyen hızın 26.7 km/s geliştirilmesi anlamına da geliyordu.



