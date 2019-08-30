Porsuk Çayı’nda meşaleli Zafer Bayramı coşkusu

Engin ÖZMEN- Oğuzhan DEMİR/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü Porsuk Çayı’nda gondollarla düzenlenen fener alayıyla kutlandı. Fener alayını binlerce Eskişehirli çay kıyısında Türk bayraklarıyla karşıladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Çayı’nda gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Binlerce Eskişehirli, alayın gelişini çalınan marşlara eşlik ederek bekledi. Fener alayı Köprübaşı mevkiinden başlarken, çay kıyısında oturanlar ellerinde bayraklarla geçişini izleyip, bu anları cep telefonlarına kaydetti. Fener alayının geçişi sonunda Porsuk Çayı ve gökyüzünü atılan havai fişekler aydınlattı.

