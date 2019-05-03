Portakal kabuğundan bala varana kadar! Mutfak dolaplarınızdaki 8 sivilce ilacı

Cildimizdeki lekelerden, aknelerden, sivilcelerden kurtulmak için birçok yol deniyoruz ve bunlar için binlerce lira harcıyoruz. Ancak güzel bir cildin sırrının mutfaktan geçtiğini biliyor muydunuz? İşte portakal kabuğundan bala, sivilceli cildi temizlemek için harcayabileceğiniz tariflerden sadece birkaçı.
PORTAKAL KABUĞU
Çoğumuz portakal kabuğunu hiç düşünmeden çöpe atıyoruz. Fakat portakal kabuğu, cilde gerçekten faydalı olabilecek ve lekelerin oluşmasını önleyecek besinlerle doludur.
Uzmanlar, portakal kabuğunun, lekelerin oluşmasını engelleyen antibakteriyel özelliklere sahip antioksidanlarla dolu olduğunu söylüyor. Üstelik hiçbir şey yapmanıza gerek yok kabuğu temiz cilde direkt uygulayabilirsiniz. Eğer maske olarak kullanmak istiyorsanız portakal kabuğunu toz haline getirip öğütün ve ılık suyla bir macun haline getirin. Yüzünüze uygulayın yarım saat bekletip, yıkayın.
BAL
Yüzyıllar boyunca doğanın en iyi ilacı olarak bilinen bal, boğaz ağrısı ve bir öksürükten daha fazlasını yapıyor. İçeğindeki antimikrobiyal, antioksidan ve antienflamatuar özellikleri nedeniyle bal, cildi iyileştirmeye ve yara izini önlemeye yardımcı oluyor. Balı direkt olarak uygulayın ve yıkamadan önce yaklaşık 15 ila 20 dakika bekletin.
ZERDEÇAL
Aynı bal gibi zerdeçal da antimikrobiyal, antienflamatuar ve antioksidan etkileri nedeniyle uzun zamandan beri tanınır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, zerdeçalın akne üzerinde etkili olduğunu iltihabı azaltabildiğini göstermiştir. Bir kapta 1 yemek kaşığı bal ve bir çay kaşığı zerdeçalı biraz su ile karıştırın. Macun haline gelince cildinizde 15-20 dakika bekletin.
KEKİK
Mutfak dolabınızda bir yere gizlenmiş olacabilecek bir diğer baharat da kekik. Etkinliğini laboratuarda test eden araştırmacılar, sivilceyi tedavi etmenin en doğal yollarından biri olabileceğini buldu. Leeds Metropolitan Üniversitesi'nden gelen ekip, bir bitki özünün sivilce oluşumuna neden olan bakterileri öldürebileceğini ve hatta reçete edilen losyonlardan daha iyi çalıştığını söyledi. Cadı ele yağıyla karışım yapabilir cildinize uygulayabilirsiniz.
ELMA SİRKESİ
Elma sirkesinin kan şekeri seviyesini düşürme, kilo verme ve hatta kanser riskini düşürdüğü de dahil olmak üzere pek çok sağlık yararına sahip olduğuna inanılıyor. İçeriğindeki asitlerin sivilcelere neden olan bakterileri de öldürdüğü iddia ediliyor. Ayrıca tonik olarak kullanılırsa pH seviyelerini dengeleyebilir. Yatıştırıcı bir yüz maskesi oluşturmak için yarım çay kaşığı elma sirkesini bir çorba kaşığı bal ve aloe vera jeli ile karıştırın. Cilde uygulayın ve yıkamadan önce 15 dakika bekletin.
ALOE VERA
Cilde uygulandığında bakterilere karşı savaştığı, iltihaplanmayı azalttığı ve iyileşmeyi sağladığı görülmüştür. Bu nedenle, aloe vera sivilceyi geçiren etkileri nedeniyle zarar görmüş cildin onarılmasına yardımcı olmak için mükemmeldir.
PAPATYA ÇAYI
Başka bir büyük doğal anti-enflamatuar da papatya çayı. Bu çay aknelerin ve sivilcelerin oluşturduğu şişkinliği azaltmada mükemmeldir. Soğutulmuş çay poşetlerini sivilce üzerine bastırın. Etkilenen bölgeye yaklaşık 15 dakika uygulayın.
SU
Su, lekelere yol açabilecek toksinleri temizlemekle kalmaz, cildinizi ve vücudunuzdaki diğer tüm organları da düzgün çalışmasını sağlar.
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