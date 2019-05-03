Portakal kabuğundan bala varana kadar! Mutfak dolaplarınızdaki 8 sivilce ilacı

Cildimizdeki lekelerden, aknelerden, sivilcelerden kurtulmak için birçok yol deniyoruz ve bunlar için binlerce lira harcıyoruz. Ancak güzel bir cildin sırrının mutfaktan geçtiğini biliyor muydunuz? İşte portakal kabuğundan bala, sivilceli cildi temizlemek için harcayabileceğiniz tariflerden sadece birkaçı.

PORTAKAL KABUĞU

Çoğumuz portakal kabuğunu hiç düşünmeden çöpe atıyoruz. Fakat portakal kabuğu, cilde gerçekten faydalı olabilecek ve lekelerin oluşmasını önleyecek besinlerle doludur.

Uzmanlar, portakal kabuğunun, lekelerin oluşmasını engelleyen antibakteriyel özelliklere sahip antioksidanlarla dolu olduğunu söylüyor. Üstelik hiçbir şey yapmanıza gerek yok kabuğu temiz cilde direkt uygulayabilirsiniz. Eğer maske olarak kullanmak istiyorsanız portakal kabuğunu toz haline getirip öğütün ve ılık suyla bir macun haline getirin. Yüzünüze uygulayın yarım saat bekletip, yıkayın.

BAL

Yüzyıllar boyunca doğanın en iyi ilacı olarak bilinen bal, boğaz ağrısı ve bir öksürükten daha fazlasını yapıyor. İçeğindeki antimikrobiyal, antioksidan ve antienflamatuar özellikleri nedeniyle bal, cildi iyileştirmeye ve yara izini önlemeye yardımcı oluyor. Balı direkt olarak uygulayın ve yıkamadan önce yaklaşık 15 ila 20 dakika bekletin.