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  4. Portekiz'den gelen gurbetçiden Bakan Koca'ya sevgi gösterisi! 2023'ün ilk dakikalarında renkli anlar kameralara böyle yansıdı

Portekiz'den gelen gurbetçiden Bakan Koca'ya sevgi gösterisi! 2023'ün ilk dakikalarında renkli anlar kameralara böyle yansıdı

01.01.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla girilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti. Yeni yılın ilk bebeklerini gören Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki ziyaretini tamamlarken Portekiz'in Lizbon kentinden bir gurbetçi ile yaşadığı diyalog dikkat çekti. Gurbetçi Abdülkadir Geylani Seymen, Koca'ya sarıldıktan sonra ikisi birlikte fotoğraf çektirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bulunan hastaneleri ziyaret etti. Hastalara 'Geçmiş olsun' ve 'yeni yıl' dileklerini ileten Bakan Koca bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ziyaretlerine Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nden başlayan Bakan Koca, Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin acil servislerini ziyaret etti.

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Bakan Koca sosyal medya paylaşımında "Acil servisindeki arkadaşlarımızı ziyaret ederek onların şahsında tüm hekimlere, sağlık meslek grubu mensuplarına iyi yıllar diledik. Hastalarımıza geçmiş olsun ve iyi seneler dileklerimizi sunduk. 2023, sağlıkta önceki yılları geride bırakacak" dedi.

GURBETÇİYİ KIRMAYAN BAKAN KOCA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yaptığı ziyaretin ardından hastaneden ayrılırken, Portekiz'in Başkenti Lizbon'dan tedavi için gelen gurbetçi Abdülkadir Geylani Seymen ile karşılaştı.

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Bakan Koca'nın yanına gelen Seymen, fotoğraf çektirme isteğini dile getirdikten sonra bir taraftan da hastaneden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bakan Koca'ya sarılarak samimi görüntüler sergileyen Seymen, Portekiz'de doktorlara Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni anlattığını söyledi.

(DHA)

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Fahrettin Koca

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