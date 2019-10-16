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Porto Riko'da şiddet olayları yönetimi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 00:41 | Son Güncelleme

Son iki günde 8 kişinin silahlı saldırılarda ölmesi nedeniyle düzenlenen güvenlik toplantısında daha fazla devriye kararı alındı

SAN JUAN (AA) - ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko'da, şiddet olaylarında iki günde 8 kişinin ölmesi üzerine, Vali Wanda Vazquez acil güvenlik toplantısı düzenledi.

Adanın kuzeyindeki Guaynabo kentinde pazar günü düzenlenen saldırıda 2 kişi, başkent San Juan'da bulunan Rio Piedras sosyal konutlarında dün gerçekleşen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Vali Wanda Vazques, iki günde 8 kişinin şiddet olaylarında ölmesi üzerine, Kamu Güvenliği Başkanı Elmer Roman ile Adalet Sekreteri Dennise Longo ile bir araya gelerek acil güvenlik toplantısı yaptı.

Roman, toplantıda hava ve kara devriyelerinin artırılması, sosyal programların güçlendirilmesi kararı aldıklarını kaydetti.

Ulusal Muhafızların faaliyete geçirilmeyeceğini belirten Roman, "Daha fazla devriye göreceğiz. Güvenlik ve denetim olacak." dedi.

Yetkililer, sosyal konutlardaki olayda, orada bulunması gereken polis devriyesinin olmadığını belirtmişti.

Porto Riko'da, sene başından bu yana başkentte 129 cinayet işlendi. Bu sayı geçen yıl 106 olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Porto Riko silahlı saldırı

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