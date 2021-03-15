Poşet içerisinde sokağa atılmıştı! Bebek cesedinin üzerindeki sır perdesi aralandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın ardından yapılan çalışmalarda, bebeğin annesi olduğu öne sürülen E.A. (20) gözaltına alındı. Evlilik dışı bir ilişkisi olduğu öğrenilen E.A’nın hamileliğini etrafından gizlediği, bebeği de tek başına doğurduğu, doğum sırasında bebeğin öldüğünü iddia ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Ayvalık Adliyesi’nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.A tutuklanırken, E.A’nın ailesi ve sevgilisi olduğu edilen bir kişi serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yeni Mahalle İlkkurşun Tepesi mevkisinde 12 Mart'ta sokağa atılmış bir poşet içinde bebek cesedi olduğunu fark eden kişi, durumu polise bildirmişti. Birkaç saat önce doğduğu tahmin edilen bebeğin göbek bağının da üzerinde olduğunu belirleyen polisler, olayı aydınlatmak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: İHA-AA

