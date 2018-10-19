Post Bariatrik Cerrahi ile hangi ameliyatlar kombine edilebilir?

Post Bariatrik Cerrahide hastanın ne zaman ameliyat edileceğine karar verilmesi, hasta odaklı değişen BODY LİFT prosedürlerinden uygun olanın seçilmesi, hastanın en doğru biçimde bilgilendirilmesi, en uygun yöntemin seçilerek kontrollü bir şekilde hastanın ameliyata hazırlanması ve hasta için son nokta olacak kritik öneme sahip zayıflama ile biten serüvenin beğenilen bir estetikle taçlandırılması gerekmektedir. ESTETİK AMELİYATLAR İÇİN BAŞLANGIÇ SÜRESİ İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ Bariatrik cerrahi sonrası hastalarda ilk bir buçuk sene içerisinde hızlı kilo vermeye bağlı gelişen metabolik denge bozukları gideriliyor. Bu kritik süre literatürde hastalar için estetik operasyonunun başlangıç tarihi olarak belirlenir. Bu aşamaya gelmiş takipte olan hastalar değerlendirmeye alınarak operasyon için uygun vücut kitle indeksine ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilir. Ana hedef hastayı genel anesteziye bağlı risklerden koruyarak, olası en iyi sonucu hastaya verebilmektir. Erken ameliyat olmak isteyen hastalar doktor tarafından doğru yönlendirilmelidir.

Vücuttaki deformiteler özellikle karın bölgesinde dikey ve yatay hat boyunca, bel ve popo bölgesinde, bacaklarda, meme bölgesinde, kollarda, sırtta, yüzde ve boyunda gelişir. Tüm bu alanlardaki sarkmalar belirlenerek, olası operasyon planları hakkında hasta bilgilendirilir. Aşamaların hangi kombine alanlar hakkında olacağı konusunda operasyonun yönü belirlenmelidir. Hastanın özellikle önemli bulduğu rahatsızlıkları göz önünde tutacak şekilde yapılan kombine operasyonlarla aşamalı olarak tüm deformitelerin giderilmesine yardımcı olunur. HANGİ AŞAMALARDA HANGİ KOMBİNE İŞLEMLER YAPILABİLİR? Postbariatrik ameliyatların ilk ayağı deri sarkmasının en çok olduğu kısım olan karın germe ameliyatıdır. Bu ameliyatta fazla olan deri çıkarılır ve gerekirse karın adalelerinde olan gevşeklikler içeriden yapılan müdahaleler ile giderilir. Karın germe sıklıkla kesi 360 derece çepeçevre devam edecek şekilde bel ve popo germe ile kombine edilmektedir. Böylece sarkmaların en fazla olduğu kısımlar izler iç çamaşırı içerisinde kalacak şekilde tedavi edilmiş olacaktır.

Memelerdeki sarkma ve dolgunluktaki azalmaya yönelik bozukları gidermek amaçlı klasik meme küçültme ve germe teknikleri kullanılabilir. Farklı olarak zaman zaman meme dolgunlaştırma hedefini de karşılayacak şekilde silikon implant kullanımını da içeren Post Bariatrik meme şekillendirme operasyonları her hastaya özel şekilde planlanmalıdır. Meme dekolte bölgesinde dolgunluk sağlanarak, memenin doğal yapısı elde edilerek, sarkmış meme başlarının dik hale getirilmesine yardımcı olunur, estetik meme ameliyatı tamamlanan hasta bir gün hastanede tutularak taburcu edilebilir. Kol germe ameliyatıyla ise kol bölgesinde ki sarkma ve fazlalık olan deri ile yağlı doku çıkarılıp uzaklaştırılır. Operasyon bölgesinde oluşan iz, kolun iç yüzeyinde kalacak şekilde hedeflenir. Kol germe operasyonu genellikle meme ameliyatları ile kombine yapılabilir, kol germe işlemi sonrasında hastaların sadece bir gün hastanede kalmaları gerekir. Sırt germe sırtta sutyen hattında gizli kalacak şekilde yapılan bir kesi ile sağlanabilir. Sırt liftingi meme operasyonu ile kombine edilerek upper body lift (üst vücut germe) yapılması ile aynı seansta birden çok deformitenin tedavisinin mümkündür.