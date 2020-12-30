Post bariatrik cerrahi nedir? Kimlere uygulanır?

Obezite sonrasında bireylerde fiziksel ve ruhsal olarak birçok sağlık problemleri ortaya çıkar. Hızlı ve kontrolsüz şekilde alınan kilolar, vücutta yağlanma, sarkma ve belirli deformasyonları ortaya çıkarır. Post bariatrik cerrahi de, kişilerin vücut kitle indeksinin artması ile alınan aşırı derecede kiloların ortadan kaldırılması için mideye uygulanan operasyonel bir işlemdir.

Posta Bariatrik Yöntemi Kimlere Uygulanır?

Operasyonu yaptıracak hastanın daha öncesinde normal zayıflama yöntemlerini denemiş fakat sonuç alamamış olması önemlidir. Mideye yapılan bu işlem sonrası hasta farkında olmadan yeme-içme öğünlerini azalttığı için ciddi oranda kilo kaybettirerek hızlı bir sonuç elde edilir. Bu sırada hastaların çoğu ameliyat işlemi sonrasında eskisinden farklı bir hayata adım attıklarının bilincinde olmalılardır. Yapılan işlemler sonrası uzman diyetisyen yardımıyla düşük karbonhidratlı ve yüksek proteinli bir diyet programı uygulanması yanı sıra multivitamin, kalsiyum ve D vitamini yüklemesi yapılması büyük ölçüde etkili olur. Vücut hareketliliği de oldukça önemlidir. Cerrahi operasyonu sonrası fiziksel aktiviteleri eskiye oranla arttırmakta fayda olur, spor bunların başında gelmelidir. Destekleyici olarak düzenli olarak egzersiz yapılması şiddetle önerilir. Sizlerde post bariatrik cerrahi yöntemlerini öğrenmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz. Bu destekleyici programlar ihlal edilmediği sürece mideniz küçük porsiyonlarla doymaya alışacağı için yeni yaşamınıza kısa sürede adapte olmanız hiç zor olmayacaktır.