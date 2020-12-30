Post bariatrik cerrahi nedir? Kimlere uygulanır?

Obezite sonrasında bireylerde fiziksel ve ruhsal olarak birçok sağlık problemleri ortaya çıkar. Hızlı ve kontrolsüz şekilde alınan kilolar, vücutta yağlanma, sarkma ve belirli deformasyonları ortaya çıkarır. Post bariatrik cerrahi de, kişilerin vücut kitle indeksinin artması ile alınan aşırı derecede kiloların ortadan kaldırılması için mideye uygulanan operasyonel bir işlemdir.
Operasyonu yaptıracak hastanın daha öncesinde normal zayıflama yöntemlerini denemiş fakat sonuç alamamış olması önemlidir. Mideye yapılan bu işlem sonrası hasta farkında olmadan yeme-içme öğünlerini azalttığı için ciddi oranda kilo kaybettirerek hızlı bir sonuç elde edilir. Bu sırada hastaların çoğu ameliyat işlemi sonrasında eskisinden farklı bir hayata adım attıklarının bilincinde olmalılardır. Yapılan işlemler sonrası uzman diyetisyen yardımıyla düşük karbonhidratlı ve yüksek proteinli bir diyet programı uygulanması yanı sıra multivitamin, kalsiyum ve D vitamini yüklemesi yapılması büyük ölçüde etkili olur. Vücut hareketliliği de oldukça önemlidir. Cerrahi operasyonu sonrası fiziksel aktiviteleri eskiye oranla arttırmakta fayda olur, spor bunların başında gelmelidir. Destekleyici olarak düzenli olarak egzersiz yapılması şiddetle önerilir. Sizlerde post bariatrik cerrahi yöntemlerini öğrenmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz. Bu destekleyici programlar ihlal edilmediği sürece mideniz küçük porsiyonlarla doymaya alışacağı için yeni yaşamınıza kısa sürede adapte olmanız hiç zor olmayacaktır.
İçinde bulunulan bu süreyi yönetebilmek tamamen koordinasyonu elden kaybetmeden azimle ilerleyerek yönetilmesi gereken bir süredir. Post bariatrik işlemleri aslında vücut germe, vücut şekillendirme işlemleridir. Uygulanan bu işlemlere bodf lifting adı verilir. Kişinin body lift ameliyatı sonrasında beslenme düzenine ve doktorunun uyguladığı program ve tavsiyelere uyması büyük önem taşır. Bu süreç içerisinde en önemli etken, hastanın metabolizmasının dengesini kontrollü bir şekilde sağlayabiliyor olmasıdır. Bütün bu koşullar sağlanır ise hastanın kan seviyesi normal düzeyde seyredeceğinden hasta bariatrik cerrahi dönemi sonrası post bariatrik cerrahi işlemlerine hazır hale gelmiş olacaktır. Post bariatrik cerrahi süreci içerisinde sağlıklı bir iyileşme olabilmesi için hastanın 10 gün istirahat etmesi gereklidir. Çünkü ameliyat sonrası deforme olan bölgelerin geniş olması tekrar düzenleyici ameliyat yapılması ihtimali vardır. Ameliyatlı bölgedeki dikişlerin fazla olması da hastanın hareketlerini kısıtlar. Başarılı bir şekilde zayıflamak tedavinin bittiği anlamına asla gelmez. Cerrahi işlemler öncesinde hastanın bu konuda bilinçlendirilmesi büyük ölçüde önemlidir. Asıl tedavi, ameliyat sonrası hastanın ruhsal anlamda özgüvenin geri gelmesidir. Buda Post bariatrik ameliyatı sonucunda meydana gelir. Süreci iyi yönetebilmek ve çabuk iyileşebilmek için kesinlikle doktor kontrolünde olmak ve verilen tavsiyelere uymak gereklidir.
Post bariatrik cerrahi uygulaması, kişinin bariatrik cerrahi sonrası deforme olan bölgelerin estetik bir şekilde şekillendirme ameliyatıdır. Post bariatrik ameliyatları hastaya genel anestezi uygulanarak yapılır. Klasik mide veya toparlama ameliyatlarına oranla boşalan deri fazlalığı çok olduğundan vücuttan atılacak derinin miktarı da daha fazla olacaktır. Öncelikli olan bölgeler, karın, göğüs bölgesi, bacak kısmı ve kollar toparlanmaya en gerek duyulan bölgelerin başındadır. Post bariatrik cerrahi işlemleri sırasında oluşan deformenin derinliğine göre farklı yöntemler uygulanır. Hastaların birçoğunda bacak ve kollara uygulanan bu işlem cerrahi ameliyat sırasında atılan dikiş bölgelerinin gizlenmesi ve uygulanan dikişlere estetik bir görünüm kazandırmak oldukça önemlidir. Kol bölgeleri yine hastaların zayıflama işlemleri sonrasında oluşan sarkmalardan kurtulmak istedikleri bir bölgedir. Çünkü kişinin saklamakta zorluk yaşayacağı bir bölgedir. Oluşan bu sarkmayı koltukaltı bölgesine gizleyerek oluşan bu sarkmayı gidermek mümkündür. Aslına bakacak olursak geleneksel toparlama ameliyatlarına göre post bariatrik cerrahi ameliyatı işlemi sonrasında kalan ufak ve aşırı belirgin olmayan izler kalıcı olabilir. Doğal olarak sarkan bölgeler deforme edildiğinden bu durum sıklıkla görülür.
Post bariatrik yani bir diğer deyişle bodylift ameliyatı süreci sonunda iyileşme dönemini korse gibi toparlayıcı kıyafetler ile vücudunuzun daha hızlı ve düzgün şekil almasını sağlayarak geçirebilirsiniz. Ameliyat sonrası 2 gün hastanede kalmanız gerekebilir sonrasında evinize dönebilirsiniz. Gündelik yaşantıda rutin olarak yapılan işlemlere bir süre ara verilmelidir. Geçirilen operasyonun vücuda bağlı yan etkileri; morluk ve şişlik oluşabilir. Oluşan bu yan etkiler ameliyat yaralarının iyileşmesinden sonra kendi kendine yok olur. Birkaç hafta içerisinde ameliyat sonrası ödem ve şişlikler geçmiş olur, kalıcı bir durum oluşmaz. Bodylifting ameliyat işlemleri sonrasında, oluşabilecek enfeksiyon riskine karşı 1 hafta süreyle antibiyotik kullanımı gerekir, destekleyici olarak ağrı olması durumunda ağrı kesici de kullanılabilir. Ameliyat sonrası ikinci hafta kontrollerin yapılması oldukça önemlidir. Kontrol işlemleri sırasında ameliyatlı bölge incelir ve cerrahi bantlar çıkartılabilir. Oldukça maliyetli olan Post bariatrik ameliyatı fiyatları uygulanacak bölgeye ve uygulama esnasında kullanılan materyal ve malzemelerin maliyetine göre değişiklik gösterir. Bu sebeple fiyatlar konusunda net ve kesin sonuca varmamız mümkün olmayabilir. Ameliyat işlemi sonrasında uygulanan tedavi sonrası süreci ele alırsak; kişi post bariatrik cerrahi ameliyatı sonrasında ortalama 30-35 günde iyileşir ve yeni vücuduna adapte olmuş olur.
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