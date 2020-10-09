Posta değil bebek kutusu! Terk edilen bebekler...

Bir süredir manastırların, hastanelerin ve çeşitli kürtaj karşıtı kuruluşların içinde, kadınların bebeklerini bırakabilecekleri ‘bebek kutuları’ kullanılıyor. Sıcaklık düzenleyicileri ve sensörlerle donatılmış bebek kutuları, yenidoğanları kurtarılıncaya kadar güvende tutuyor. Kapağı açılıp bebek bırakıldıktan sonra bir alarm ya da zil çalınarak yetkililerin orada bir bebek olduğundan haberdar olması sağlanıyor. Kutu, bebeğin güvenli bir sıcaklıkta kalması için sıcaklık kontrollü. Bebek daha sonra bir tıp uzmanı veya görevli tarafından çıkarılır uygun şekilde tedavi edilir veya en yakın hastaneye götürülür. Safe Haven Baby Boxes'ın kurucusu ve CEO'su Monica Kelsey, 'insanların "bebeği bir kutuda bırakma" konusundaki algılarını değiştirmek için mücadele edene kadar Amerika'da kimse yoktu. Çaresiz durumdaki kadınlara istenmeyen çocuklarını "çöplükte bırakmak yerine" isimsiz olarak teslim etme seçeneği vermek istedik. Ben de evlat edinilen sokakta terk edilen bir kişiyim. Kendimi değersiz ve aynı zamanda istenmeyen hissetme gerçeğiyle uğraşmak zorunda kaldım.

Bir gün Güney Afrika ziyaretimde kilisede bu bebek kutularını gördüm. Bu ilahi bir tesadüf gibiydi. Terk edilen bebekler için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Bu fikri önce Indiana, Ohio ve Arkansas'ta hayata geçirdim'diyor. Monica bunları beş ila yedi yıl içinde her ABD eyaletine kurmayı hedefliyor ancak herkes bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyor. Eleştirmenler, bebek kutularının çocuğu terk etmeyi teşvik edebileceğini söylerken, BM, kutuların çocuğun ebeveynlerinin kim olduğunu bilme hakkını ihlal ettiğini söyledi ve ülkelerin yoksulluk gibi terk etmenin temel nedenlerini ele almak için daha fazla aile planlaması ve destek sunması gerektiğini savunuyor. Safe Haven Baby Boxes, yüzlerce kadının hamilelik kriz merkezlerine erişmesine yardımcı olan ve birkaç evlat edinme sevkine yardımcı olan 24 saat açık bir yardım hattı işletiyor. Görevinin insanları Safe Haven Yasası hakkında eğiterek yasadışı çocuk terkine son vermek olduğunu söylüyor, Monica. Eski itfaiyeci Monica, bebek kutularının yalnızca çocukların terk edilmesini azaltmakla kalmayacağına, aynı zamanda istenmeyen bebeklerin onları istemeye istemeye tercih eden ebeveynler tarafından ihmal edilmesini veya istismar edilmesini önleyeceğine inanıyor.