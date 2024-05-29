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ABD'de askeri uçak yere çakıldı, alev aldı!

29.05.2024 06:40
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Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir askeri uçak, ülkenin New Mexico eyaletindeki Albuquerque International Sunport Havalimanı yakınlarına düştü. Uçaktaki tek kişi olan pilotun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

ABD'de askeri uçak yere çakıldı, alev aldı!

Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada kazanın saat 14.00 sıralarında yaşandığı belirtilirken, Albuquerque İtfaiye Departmanı ise uçaktaki tek kişi olan pilotun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

"PİLOT İÇİN DUA EDİYORUZ"

Albuquerque Belediye Başkanı Tim Keller de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Olay yerine ulaşan ekiplere hızlı müdahaleleri için minnettarız. Pilot için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Albuquerque International Sunport Havalimanı yakınlarında bulunan Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü ise kazayı doğrularken, uçak tipi ve kazanın nedeni gibi detaylar hakkında bilgi verilmedi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası abd
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