Postacı insansı robot satışa çıktı

ABD, (DHA)- ABD merkezli Agility Robotics?in ürettiği ?postacı? olarak bilinen insansı robot 'Digit' satışa sunuldu. Robotun ilk alıcısı ise Ford oldu.

Firmanın The Verge?e yaptığı açıklamada, Ford?un otonom kargo projesini test etmek için 2 Digit aldığı belirtildi. Digit?lerin otonom kargo araçlarına yerleştirilerek, paketleri müşterilerin kapılarına götürmesi bekleniyor.

Digit, yetişkin bir insan boyutunda 2 bacaklı bir robot. Digit, 18 kilograma kadar olan eşyaları taşıyabiliyor. Kameralar ve lidar sensörleri kullanarak yarı-özerk gezebilen Digit aynı zamanda rehber olmadan kutuları yerden kaldırıp, geri koyabiliyor.

Öte yandan Firma, insansı robot Digit?in fiyatını açıklamadı.

