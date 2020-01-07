HABER
  4. Postacı insansı robot satışa çıktı

Postacı insansı robot satışa çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 12:35 | Son Güncelleme

ABD merkezli Agility Robotics?in ürettiği ?postacı?

ABD, (DHA)- ABD merkezli Agility Robotics?in ürettiği ?postacı? olarak bilinen insansı robot 'Digit' satışa sunuldu. Robotun ilk alıcısı ise Ford oldu.
Firmanın The Verge?e yaptığı açıklamada, Ford?un otonom kargo projesini test etmek için 2 Digit aldığı belirtildi. Digit?lerin otonom kargo araçlarına yerleştirilerek, paketleri müşterilerin kapılarına götürmesi bekleniyor.
Digit, yetişkin bir insan boyutunda 2 bacaklı bir robot. Digit, 18 kilograma kadar olan eşyaları taşıyabiliyor. Kameralar ve lidar sensörleri kullanarak yarı-özerk gezebilen Digit aynı zamanda rehber olmadan kutuları yerden kaldırıp, geri koyabiliyor.
Öte yandan Firma, insansı robot Digit?in fiyatını açıklamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
Avustralya'da 'mega yangın' endişesiAvustralya'da 'mega yangın' endişesi
İran Kökenli Amerikalıların Sınırında Bekletilmesi Tepkilere Neden Olduİran Kökenli Amerikalıların Sınırında Bekletilmesi Tepkilere Neden Oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Almanya, Irak’taki asker sayısını azaltıyor

Almanya, Irak’taki asker sayısını azaltıyor

İran'dan 13 intikam senaryosu!

İran'dan 13 intikam senaryosu!

Rusya Libya'ya paralı asker gönderdi!

Rusya Libya'ya paralı asker gönderdi!

Putin'i tebessüm ettiren o görüntü

Putin'i tebessüm ettiren o görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.