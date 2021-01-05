HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Prag'da boş bira bardaklarıyla karantina protestosu

Prag'da boş bira bardaklarıyla karantina protestosu

05.01.2021 09:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Prag'da boş bira bardaklarıyla karantina protestosu

Pazar günü Çekya'nın başkenti Prag'da bar ve restoranların kapatılması "bardak zinciri" ile protesto edildi. Yüzlerce kişi içinde mum yanan boş bira bardaklarını sokaklara dizdi.

Çoğu restoran ve otel sektöründe çalışan protestocuların bardak zinciri 1 kilometreyi buldu.

Çekya'da Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle barlar, restoranlar ve otellerde salgınla mücadele önlemleri yeniden uygulamaya konmuştu. 3 Aralık'ta açılmasına izin verilen bar ve restoranlar 27 Aralık'ta yeniden kapatılmıştı. Başbakan Angrej Babis, işletmelerin zararlarının karşılanacağı vaadinde bulundu.

Ülkede yiyecek ve ilaç gibi temel ürünlerin satıldığı dükkanların dışındaki tüm mağazalar kepenklerini indirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadıAvrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı
31 Aralık resmi tatil mi olacak?31 Aralık resmi tatil mi olacak?

En Çok Okunan Haberler

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

İşte memurların güncel zam tablosu!

İşte memurların güncel zam tablosu!

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Bağışıklık sistemi nasıl zayıflar ve güçlendirmek ne yapılmalı?

Bağışıklık sistemi nasıl zayıflar ve güçlendirmek ne yapılmalı?

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı: Başvuru, Çarşamba günü yeniden ele alınacak

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Biden'dan BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a küresel iş birliği mesajı

Biden'dan BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a mesaj

Son dakika! Katar ve Suudi Arabistan sınır konusunda anlaştı

Son dakika! Katar ve Suudi Arabistan sınır konusunda anlaştı

Pfizer/BioNTech aşısı oldu, 48 saat sonra hayatını kaybetti! Otopsi sonucu bekleniyor

Pfizer/BioNTech aşısı oldu, 48 saat sonra hayatını kaybetti!

İngiltere’de koronavirüs alarmı! Kısıtlamalar 5’inci seviyeye yükseltildi

İngiltere’de koronavirüs alarmı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.