Prag'da boş bira bardaklarıyla karantina protestosu

Çoğu restoran ve otel sektöründe çalışan protestocuların bardak zinciri 1 kilometreyi buldu.

Çekya'da Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle barlar, restoranlar ve otellerde salgınla mücadele önlemleri yeniden uygulamaya konmuştu. 3 Aralık'ta açılmasına izin verilen bar ve restoranlar 27 Aralık'ta yeniden kapatılmıştı. Başbakan Angrej Babis, işletmelerin zararlarının karşılanacağı vaadinde bulundu.

Ülkede yiyecek ve ilaç gibi temel ürünlerin satıldığı dükkanların dışındaki tüm mağazalar kepenklerini indirdi.



