Praktiker çalışma saatleri nedir? Praktiker şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

1970 tarihli bir marka olan Praktiker, “organize perakende ev geliştirme” alanında hizmet vermektedir. Bu alanda Kendin Yap (Do It Yourself) kavramını geliştirici faaliyetlerde bulunmaktadır. Son derece geniş olan ürün yelpazesi ile Türkiye’de yer aldığı bazı şehirler ve noktalar şu şekildedir: İstanbul Akyaka Park, İstanbul Arena Park AVM, İstanbul Torium, Ankara Bilkent Center, Çocuk AHL Park, Forum Gaziantep, İzmir West Park, Forum Kayseri, Kütahya Sera AVM. Bir şirketler grubu olarak Praktiker dünyada Türkiye dışında Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Almanya, Polonya, Ukrayna ve Lüksemburg’ta da olmak üzere 500’e yakın şube açmıştır.

Praktiker şubeleri saat kaçta açılıyor?

Bir Alman firması olan Praktiker Türkiye’de ilk şubesini 1997 yılında açmıştır. Açıldığı günden bu yana tüm şubeleri için aynı saatte açılmakta ve kapanmaktadır. Praktiker açılış saati sabah saat 10.00 olarak belirlenmiştir. Praktiker mesai saatleri genel olarak değişikenlik göstermemektedir ancak pandemi döneminde bazı değişiklikler yapılma zorunluluğu doğmuş ve müşteriler bu durumlar hakkında resmî internet sitesi üzerinden bilgilendirilmiştir.

Praktiker şubeleri saat kaçta kapanıyor?

Praktiker çalışma saatleri sabah 10.00 ile 22.00 arasıdır. Sabah 10.00’da açılan Praktiker kapanış saati 22.00’dır. Tüm şubeler bu saatler arasında hizmet vermektedir.

Praktiker kapanma saatine kadar tüm ürünlerin sunulduğu mağazaların önceden belirlenen Praktiker mesai saatleri dışında bir uygulaması yoktur. Praktiker öğle arası saatleri uygulaması kapsamında mola vermeyen bir firmadır. Bütün şubelerinde açılış saatinden kapanış saatine kadar aralıksız olarak hizmet verilmektedir. Praktiker cuma çalışma saatleri için bir değişiklik yoktur ve hafta içi diğer günlerdeki gibidir.

Praktiker cumartesi pazar kaça kadar açık?

Kampanyalardan, etkinliklerden ve indirimlerden faydalanması için müşterilerine bildirimler gönderen Praktiker, internet sitesindeki ilgili menüler aracılığı ile tüm şubeler hakkında güncel bilgi barındırmaktadır. "Pazar günü Praktiker açık mı?" sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz: Praktiker hafta sonu çalışma saatleri de hafta içi günlerdeki gibidir. Buna göre Praktiker çalışma saatleri haftanın yedi günü için şu şekildedir: