Prematüre bebeklerde göz muayenesi 1 ay içinde yapılmalı

Prematüre doğan bebeklerin göz muayeneleri, zamanında ve aksatılmadan yapılması, oluşabilecek, istenmeyen bazı olumsuz durumları önlemekte en etkili yoldur. Erken doğan bebeklerde en sık görülen göz hastalığı olan prematüre retinopatisi, zamanında ve uygun şekilde tanımlanıp tedavi edilmez ise körlüğe veya görme kaybına yol açan sekellere neden olabilmektedir. Bu nedenle özellikle 32. Haftadan önce ve 1500 gramın altında doğan, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının göz muayenesi önerdiği bebeklere vakit kaybetmeden göz muayenesi yapılması önerilmektedir.

İLK MUAYENE DOĞUMDAN 28 GÜN SONRA YAPILMALI

İlk ROP muayenesi için bebeğin 28 günlük olması gerekir. Muayene öncesi bebeklerin ağızdan beslenmeleri bir süre önce kesilmelidir. Bebeğin gözüne, gözbebeklerini büyütücü etkisi olan damlalar uygulanır. Bu uygulama sonrası en az 30-40 dakika beklendikten sonra gözbebekleri büyür ve muayeneye geçilir. Muayene esnasında bebeğin ağrı hissetmemesi için hemen etki eden anestezik damlalar uygulanır. Takibinde gözkapaklarını sabit bir şekilde açmak için gözkapağı ekartörü adı verilen tıbbi malzeme kullanılır. Doktor, bebeğin retina muayenesini ve diğer muayenelerini tamamlayarak işlemi sonlandırır. İşlem sonrasında bebeğin beslenmesine tekrar başlanabilir.