Premenstrual sendromuna dikkat!

Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, premenstrual sendromun belirtilerinden tedavisine kadar akla gelen tüm soru işaretlerini bizler için yanıtladı.

Menstrual kanamanın hemen öncesinde başlayan ve PMS olarak da adlandırılan bu sendrom gerginlik, sinirlilik, duygusal gerilim, depresyon, mutsuzluk gibi ruhsal değişimlerin yanı sıra baş ağrısı, karın ağrısı, memelerde hassasiyet gibi rahatsızlıklara da neden olur.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

PMS yani premenstrual sendrom belirtileri kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Adet öncesi sendrom olarak da bilinen bu rahatsızlık genellikle menstrual kanamadan 5 ila 7 gün öncesinde başlar ve menstrual kanama yaklaştıkça belirtilerin şiddeti de artar.

Premenstrual sendromu şiddetli bir şekilde geçiren kadınlarda bu sendrom menstrual kanama süresince devam edebilir. Bazı kişilerde sendromun belirtileri yumurtlama döneminde de ortaya çıkabilir.

PMS belirtileri kişinin yaşam kalitesini oldukça düşüren, dünyada her kadının yaşadığı ve hatta bu nedenle bazı şirketleri PMS veya menstrual dönem izni dedikleri izinler verdiği oldukça rahatsız edici belirtilerdir.