KADIN

Premenstrual sendromuna dikkat!

Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Fatih Şendağ
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 03.05.2019 14:46 | Son Güncelleme

Premenstrual sendrom her kadında değişen şiddetlerde ortaya çıkan, ruhsal açıdan oldukça dikkat çekici değişimlerin yaşandığı, fiziksel olarak da konforun ve yaşam kalitesinin düştüğü bir dönemdir.

Premenstrual sendromuna dikkat!

Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, premenstrual sendromun belirtilerinden tedavisine kadar akla gelen tüm soru işaretlerini bizler için yanıtladı.

Menstrual kanamanın hemen öncesinde başlayan ve PMS olarak da adlandırılan bu sendrom gerginlik, sinirlilik, duygusal gerilim, depresyon, mutsuzluk gibi ruhsal değişimlerin yanı sıra baş ağrısı, karın ağrısı, memelerde hassasiyet gibi rahatsızlıklara da neden olur.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

PMS yani premenstrual sendrom belirtileri kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Adet öncesi sendrom olarak da bilinen bu rahatsızlık genellikle menstrual kanamadan 5 ila 7 gün öncesinde başlar ve menstrual kanama yaklaştıkça belirtilerin şiddeti de artar.

Premenstrual sendromu şiddetli bir şekilde geçiren kadınlarda bu sendrom menstrual kanama süresince devam edebilir. Bazı kişilerde sendromun belirtileri yumurtlama döneminde de ortaya çıkabilir.

PMS belirtileri kişinin yaşam kalitesini oldukça düşüren, dünyada her kadının yaşadığı ve hatta bu nedenle bazı şirketleri PMS veya menstrual dönem izni dedikleri izinler verdiği oldukça rahatsız edici belirtilerdir.

Sinirlilik hali, duygusal hassasiyet, iştah artışı, şekerli gıdalara olan ilginin artması, bitkinlik, anksiyete, ajitasyon, uykusuzluk, şişkinlik, eklem ağrısı, kilo alma, ciltte sivilcelenme ve yağlanma, sırt ağrısı, bel ağrısı, pelvik kramplar PMS belirtileri arasında yer almaktadır.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

PMS tanısı koymak için belirtileri yakından incelemek ve tekrarlayıp tekrarlamadığını kontrol etmek önemlidir. Belirtiler fark edildiği andan itibaren 3 siklus boyunca takip edilmeli ve devamlılık varsa mutlaka bir doktora gidilmelidir.

PMS ne yazık ki herhangi bir test ile teşhis edilebilen bir sorun değildir. Ancak PMS ile ilgili yakınmaları ortadan kaldırmaya yardımcı olacak ya da şiddetini azaltacak yöntemler denenebilir. Gıda takviyesi, ilaç kullanımı gibi alternatifler sayesinde PMS kâbus olmaktan çıkabilir.

PMS TEDAVİSİ

Premenstrual sendromun neden olduğu bilinmediği için doğrudan bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bu nedenle de sendromun tedavisi genellikle semptomların etkilerini azaltmaya yönelik olmaktadır. Ayrıca ovulasyonun baskılanması ve hormon değişiminin düzenlenmesi için doğum kontrol hapı kullanılması da mümkündür.

Kalsiyum açısından zengin besinler tüketmek, sebze ve meyve tüketimine ağırlık vermek, doymuş yağ tüketimini azaltmak, fast food tüketimini azaltmak PMS’in daha rahat geçmesine yardımcı olabilir.

Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı

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Anahtar Kelimeler:
Premenstrual sendromu menstrual dönem

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