Prens Harry, annesi Prenses Diana hakkında konuştu: Tek başına neler yaşadığını hayal bile edemiyorum

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Prens Harry, kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmadan önce tarihin tekerrür etmesi endişesini yaşadığını söyledi.

Eşi Meghan Markle birlikte Amerikan CBS Televizyonu'nda Oprah Winfrey'in programına katılan Prens Harry, 1997'de hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'nın ölmeden önce Kraliyet Ailesi'yle bağlarını koparmasına atıfta bulunarak "Annemin o dönem tek başına neler yaşadığını hayal bile edemiyorum" dedi.

Prens Harry, 7 Mart'ta yayımlanacak röportajda küçükken annesiyle çekilmiş bir fotoğrafın gösterilmesinden sonra "Ben burada eşimle yan yana oturup sizinle konuştuğum için mutluyum. En azından biz birlikteyiz" diye konuştu.

Prenses Diana, 1996'da tahtın bir numaralı varisi Prens Charles'tan boşanma sürecinde kraliyet unvanlarından feragat etmiş ve ertesi yıl Paris'te bir trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

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CBS'in aktardığına göre çift, röportajda geçen yıl ABD'ye taşınma hikayeleri ve gelecek planları hakkında konuşuyor.

Kanala göre röportajda Meghan, Kraliyet Ailesi'ne, evliliğe ve anneliğe adım atmasından bahsediyor ve yoğun kamuoyu baskısı altında hayatını nasıl idame ettirdiğini anlatıyor.