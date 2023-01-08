Prens Harry'den olay yaratan itiraf: Cinsel organı donmuş!

Prens Harry, İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrıldıktan sonra eşi Meghan Markle ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmıştı. Dünyanın konuştuğu çift, yaptıkları açıklamalarla gündem olmayı sürdürürken, bu kez Prens Harry’in “Spare” adındaki kitabındaki itiraflar yankı uyandırmaya başladı. Prens Harry'nin 10 Ocak'ta raflara çıkacak kitabında yazdıkları basında yer bulmaya başlayınca, bir anda tüm dikkatler, Kraliyet'le bağını koparan Prens Harry'nin özel hayatına dair çarpıcı itiraflarının yer aldığı bu kitaba çekildi. Prens Harry'nin itiraflardan bazıları akıllara durgunluk verdi.

CİNSEL ORGANI DONMUŞ!

Prens Harry'nin Prens William'ın düğününün öncesinde yaptıkları 200 millik Arktik yardım yürüyüşüyle ilgili itirafı ise şok etkisi yarattı. Buna göre, yardım yürüyüşü sırasında Prens Harry'nin cinsel organı dondu. Öyle ki düğün esnasında cinsel organı hala iyileşmekteydi. Düğüne donmuş cinsel organı iyileşmekteyken katıldı.

DİKKAT ÇEKEN DİĞER İDDİALAR!

Ayrıca Prens Harry, abisi William'ı kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı. İddiaya göre, Prens Harry, eşi Meghan Markle konusunda ağabeyi Prens William ile tartışırken, William, Meghan'ı "zor", "kaba" ve “yıpratıcı" olarak nitelendirerek kardeşini yakasından tutup yere fırlattı. İddiaya göre Harry, köpeğin mama kabının üzerine düştü ve kırılan kabın parçaları sırtına battı. William’ın daha sonra olay yerine üzgün bir şekilde geri dönerek özür dilediği ve kardeşinden Meghan'a kendisine saldırdığını söylememesini istediği iddia ediliyor.

BİNBAŞI JAMES HEWITT KONUSU

Prens Harry'nin gerçek babasının Prenses Diana'nın eski sevgilisi Binbaşı James Hewitt olduğu iddia ediliyordu. Öne sürülenlere göre, Kral Charles o zamanlar Prens Harry'e şakalar yapıyormuş ve babasının Binbaşı James Hewitt olduğunu ima ediyormuş.

Harry ve Hewitt arasındaki benzerlik dikkat çekiyordu.

BEKARET İTİRAFI

Anı kitabında ilk cinsel birlikteliğinden söz eden Prens Harry, 17 yaşındayken yaşça büyük bir kadınla beraber olarak bekaretini kaybettiğini söyledi. Harry, bunu "utanç verici bir an" olarak niteledi.

EŞİ MEGHAN İLE TANIŞMADAN ÖNCE "BAĞNAZ" OLDUĞUNU SÖYLEDİ

AA'nın BBC'ye dayandırdığı haberine göre, 10 Ocak'ta yayımlanacak "Spare" adlı kitabında kullandığı ifadelerle tepki toplayan Harry, Amerikan yayıncı CBS'ye verdiği röportajda, Afrika kökenli eşiyle ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunurken, eşinin etnik kökeninin medyada yer almasının ilişkilerini nasıl etkileyeceği konusunda "toy" olduğunu söyledi. Röportajda, "Meghan ile ilişkinden önce bağnaz olduğunu mu düşünüyorsun?" sorusunda yanıt veren Harry, "Bilmiyorum. Şöyle ifade edeyim, şu an gördüğümü görmedim." dedi.

PAKİSTANLI OKUL ARKADAŞINI AŞAĞILAMASI

2009'da Sandhurst Askeri Akademisi öğrencisiyken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan Harry'nin Pakistanlı bir arkadaşından "Paki" diye söz ettiği bu video skandala yol açmıştı. Harry, "[Bunun] bir hakaret olduğunu bilmiyordum" diyerek küçükken pek çok insanın bu kelimeyi kullandığını duyduğunu ve kelimeyi kullananları asla ırkçı olarak görmediğini söyledi.

Kitabında olaydan pişmanlık duyduğunu yazan Harry, "21 yaşındaydım, gerçek dünyadan soyutlanmış ve ayrıcalıklarla çevrili şekilde büyümüştüm ve bu kelimenin 'Yankee' demek gibi olduğuna inanmıştım." ifadelerini kullandı.

Harry, ayrıca, 2005 yılında, yine 21 yaşındayken "Yerliler ve Sömürgeler" temalı bir partide Nazi üniforması giydiği tartışmalı olayı anlattı. Ağabeyi Prens William ve o zamanki kız arkadaşı Kate'in onu kostümü giymesi için teşvik ettiğini söyleyerek, "Denedim, Willy ve Kate kahkahalarla gülmeye başladılar." dedi.

25 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMESİ

Kitabında, Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin de anılarına yer veren Prens Harry, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti. Bu itiraf tüm dünyada tartışma olurken, tepki de çekti.

