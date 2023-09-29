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Prens Harry eşi Meghan Markle'ın seks sahneleri hakkında konuştu! "İzleme hatasına düştüm ve..."

29.09.2023 09:01 | Son Güncelleme:
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Meghan Markle ile Prens Harry, 2020 yılında İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılıp ABD'ye taşınmıştı. Gündemden düşmeyen çiftten Prens Harry eşinin bir döneme damga vuran seks sahnelerine dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Kraliyet ailesinden ayrılsalar da gündemde kalmayı başaran Meghan Markle ile Prens Harry yine dikkat çekti. Son olarak kraliyetten uzak geçirdiği zamanlarda bir kitap çıkaran Prens Harry, kitabında eşi Meghan Markle'ın oyunculuk yaptığı dönemlere de değindi.

Harry kitabında Meghan ile evliliğinden iki yıl önce, onu meşhur eden 'Suit' dizisine dair de konuştu. O dönem sevgilisi olan oyuncuyu Kanada'daki setinde ziyaret etmeyi ve oynadığı karakteri bizzat izlemeyi ne kadar çok istediğini anlatan Prens Harry bomba bir itirafta da bulundu.

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"O GÖRÜNTÜLERİ KAFAMDAN ATMAK İÇİN..."

Prens Harry, Meghan Markle'ın seks sahnelerini araştırdıktan sonra Kanada'ya gitmemeye karar vermiş. Prens Harry kitabında bu konuda "Google'da arama yapmak ve bazı sevişme sahnelerini internetten izlemek gibi bir hata yaptım" dedi.

Keşke ölmeden önce hatırlasaydınız! Keşke ölmeden önce hatırlasaydınız!

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"Onun ve bir oyuncu arkadaşının bir tür ofis ya da konferans odasında yaşadıklarını gördüm" diyen Harry devamında "O görüntüleri kafamdan atmak için elektrik şoku tedavisi gerekirdi. Böyle şeyleri canlı olarak görmeme gerek yoktu" yazdı.

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