Prens Harry ve Meghan Markle kural dinlemedi

Melbourne ziyaretinde Harry, saatlerce geçişlerini bekleyen 19 yaşındaki bir hayranına sarıldı. Harry’nin bu esnada “Başımı belaya sokacaksın” dediği aktarıldı.

Prens Harry ve Meghan Markle Avustralya gezisinde

1 / 5 Çift için zor olan bir diğer kural ise topluluk içinde el ele tutuşmamak.

2 / 5 Bu kuralı da dikkate almayan çift, Avustralya’da el ele gezdi.

3 / 5 Markle, kendi gençliğine benzetilen kızla çektirdiği fotoğrafla bir kuralı daha bozdu.

4 / 5 Markle’ın cep telefonunu çantasında, Prens Harry de pantalon cebinde taşıyarak başka bir kuralı daha çizmiş oldu.