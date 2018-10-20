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Prens Harry ve Meghan Markle kural dinlemedi

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2018 12:09 | Son Güncelleme

İngiltere’de tahtın 6’ncı sıradaki vârisi Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle Avustralya gezisine devam ediyor. Çift, gezide kraliyet protokollerini yerle bir etti. Evlendikleri günden beri bilinenin dışında hareket eden Prens Harry ve Meghan Markle, gezilerinde öncelikle bir sıkı bir kraliyet kuralı olan “halktan insanlara sarılmama” kuralını yıktı.

Melbourne ziyaretinde Harry, saatlerce geçişlerini bekleyen 19 yaşındaki bir hayranına sarıldı. Harry’nin bu esnada “Başımı belaya sokacaksın” dediği aktarıldı.

Prens Harry ve Meghan Markle Avustralya gezisinde

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Çift için zor olan bir diğer kural ise topluluk içinde el ele tutuşmamak.
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Bu kuralı da dikkate almayan çift, Avustralya’da el ele gezdi.
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Markle, kendi gençliğine benzetilen kızla çektirdiği fotoğrafla bir kuralı daha bozdu.
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Markle’ın cep telefonunu çantasında, Prens Harry de pantalon cebinde taşıyarak başka bir kuralı daha çizmiş oldu.
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Bebek bekleyen Markle, sahilde otururken eşi Harry’nin kulağındaki kumu temizlerken objektiflere yakalandı.
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Prens Harry Meghan Markle ingiltere

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