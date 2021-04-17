Prens Philip, kendi tasarladığı cenaze arabasında taşınacak

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 2 haftalık yas devam ederken, Prens Philip için bugün gerçekleştirilecek cenaze törenine ilişkin hazırlıklar devam ediyor.

Cenaze töreninin gerçekleştirileceği Windsor Kalesi önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda askeri personel görevlendirildi.

30 KONUK KATILACAK

Yerel saatle 12.30'da başlayacak tören, Covid-19 önlemleri gereğince sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek. Yalnızca 30 konuğun katılacağı törende Kraliçe de davet edilen herkes gibi yüz maskesi takacak ve törende tek başına oturacak.

Törene katılacak konuklar arasında Kraliyet ailesinin yanı sıra Cornwall Düşesi, dükün tüm torunları ve eşleri, Kraliçe'nin kız kardeşi Prenses Margaret'in çocukları ve Philip'in Alman akrabalarından üç kişi bulunacak.

Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından tasarlanan askeri yeşil özel bir Land Rover cenaze arabasından indirilecek olan tabut, Windsor Kalesi'nin girişinden St. George Şapeli'nin batı merdivenlerine doğru taşınacak. Prens Philip'in seçtiği bir dizi askeri madalya şapelin içindeki sunakta görülecek ve törende 4 kişilik bir koro yer alacak.