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Prens William, Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Cambridge Dükü Prens William, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenlerine katıldı.Cambridge Dükü Prens William, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in talebi üzerine İngiltere Kraliçesi II.

Cambridge Dükü Prens William, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenlerine katıldı.
Cambridge Dükü Prens William, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in talebi üzerine İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth adına 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenlerine katıldı. Prens William, Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin anısına Auckland’daki savaş anıtına çelenk bıraktı. Ardern, Prens William’ı geleneksel Maori selamıyla karşıladı.
Ardern, Anzak Günü şafak servisinde verdiği demeçte, 15 Mart katliamının dünyada üstesinden gelinmesi gereken çok şey olduğunu gösterdiğini söyleyerek, özgürlük, demokrasi ve barış ilkelerinin onarılması çağrısında bulundu.
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaşan uluslardan biri olan Anzaklar, her yıl 25 Nisan’da bu savaşta hayatını kaybeden Anzak askerlerini anıyor.

Prens William, Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenine katıldı

Prens William, Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenine katıldı

Prens William, Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenine katıldı

Prens William, Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenine katıldı

Prens William, Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenine katıldı

Prens William, Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenine katıldı

Prens William, Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenine katıldı

Prens William, Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenine katıldı

Prens William, Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenine katıldı

Prens William, Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenine katıldı

Prens William, Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenine katıldı

Prens William, Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenine katıldı

Prens William, Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenine katıldı

Prens William, Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenine katıldı

Prens William, Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenine katıldı
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