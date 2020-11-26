Prenses Diana’nın daha öne hiç görülmemiş bikinili fotoğrafları

Ortaya çıkan fotoğraflar, prensesin Prens Charles’tan ayrılmasından iki yıl önce, 1990’da İtalya’da çekildi.
Bikinili Prenses Diana, Valentino’nun kurucu ortağı Giancarlo Giammetti ve Prens Kyrill ile yatta.
Islak saçlı Diana, Prens Kyrill ve Valentino’nun kurucu ortağı Giancarlı Giammetti ile birlikte renkli bikinisi içinde güneşin tadını çıkarıyor. Valentino’nun T.M. Blue One adlı özel teknesinde çekildiği düşünülen fotoğraflar, dün Instagram’da Giancarlo tarafından paylaşıldı.
Tatil fotoğrafları çekildiğinde Diana, Prens Charles ile dokuz yıldır evliydi ve evliliklerinde soğuk rüzgarlar esiyordu.
Fotoğraflar, Diana’nın Prens Charles’tan ayrılmasından iki yıl önce çekildi.
Giancarlo, Diana ile birlikte olan fotoğrafları “Dostluk anıları” sözleriyle paylaştı.
Bu esnada Diana’nın daha sonra hayran olduğunu açıklayacağı James Hewitt ile iki yıllık bir ilişkisi vardı. Ancak fotoğraflar çekildiğinde Diana ile James’in ilişkisi sona ermiş ve James Almanya’ya gönderilmişti.
Diana’nın 1987’de trafik kazasında ölen koruması Barry Mannakee ile de bir ilişkisi olmuştu. Her iki ilişki de Netflix dizisi The Crown’da ele alındı.
Giancarlo, Valentino Garavani ile bir etkinlikte prensesi selamlıyor.
Diana ve Charles 1992’de ayrıldı ve 1996’da resmi olarak boşandı. Yat fotoğrafları ise Sicilya’nın kuzeyindeki küçük bir ada olan Stromboli yakınlarında çekildi. Giancarlo fotoğrafları “Prenses Diana ile olan arkadaşlıktan iki anı” notuyla paylaştı.
Diana ve Charles 1996’da boşandı.
Diana, eski sevgilisi James Hewitt ile birlikte.
Netflix’in en popüler dizilerinden The Crown’un yeni sezonu Diana ve Charles ilişkisine odaklanıyor.
Giancarlo tarafından paylaşılan Diana fotoğraflarında Prens Kyrill ve eşi Rosario Saxe-Coburg da bulunuyor. Kyrill Rosario ile 1989 yılında evlendi ve üç çocukları oldu. Çiftin 2009’da ayrıldı.
The Crown adlı dizide Prenses Diana’yı Emma Corrin canlandırıyor.
Diana, özel olarak rahatladığını düşündüğü için yat tatillerinden hoşlanıyordu. Diana, 1997’de Dodi Fayed ile Cujo adlı bir tekneyle çıktığı tatilden birkaç hafta sonra hayatını kaybetti. O yaz Diana basında sevgilisini öperken de Dodi Fayed’in babasına ait yatta görüntülenmişti.