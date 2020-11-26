Prenses Diana’nın daha öne hiç görülmemiş bikinili fotoğrafları

Ortaya çıkan fotoğraflar, prensesin Prens Charles’tan ayrılmasından iki yıl önce, 1990’da İtalya’da çekildi.

Bikinili Prenses Diana, Valentino’nun kurucu ortağı Giancarlo Giammetti ve Prens Kyrill ile yatta.

Islak saçlı Diana, Prens Kyrill ve Valentino’nun kurucu ortağı Giancarlı Giammetti ile birlikte renkli bikinisi içinde güneşin tadını çıkarıyor. Valentino’nun T.M. Blue One adlı özel teknesinde çekildiği düşünülen fotoğraflar, dün Instagram’da Giancarlo tarafından paylaşıldı.

Tatil fotoğrafları çekildiğinde Diana, Prens Charles ile dokuz yıldır evliydi ve evliliklerinde soğuk rüzgarlar esiyordu.

Fotoğraflar, Diana’nın Prens Charles’tan ayrılmasından iki yıl önce çekildi.





Giancarlo, Diana ile birlikte olan fotoğrafları “Dostluk anıları” sözleriyle paylaştı.

Bu esnada Diana’nın daha sonra hayran olduğunu açıklayacağı James Hewitt ile iki yıllık bir ilişkisi vardı. Ancak fotoğraflar çekildiğinde Diana ile James’in ilişkisi sona ermiş ve James Almanya’ya gönderilmişti.

Diana’nın 1987’de trafik kazasında ölen koruması Barry Mannakee ile de bir ilişkisi olmuştu. Her iki ilişki de Netflix dizisi The Crown’da ele alındı.