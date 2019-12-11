Prenses Diana'nın ikonik kadife elbisesi 265 bin dolara satıldı

Prenses Diana, 1985 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Beyaz Saray'da verilen bir davete mavi kadife gece elbisesi ve inci gerdanlığı ile boy gösterdi. Oyuncu John Travolta ile Saturday Night Fever isimli şarkıda dans eden Diana, izleyenlere adeta peri masalını andıran sahneler yaşattı.

20 DAKİKALIK DANS

Prenses Diana ve John Travolta'nın 20 dakikalık dansı, tüm dünya tarafından ilgiyle izledi. Salonda çalan Grace ve Saturday Night Fever isimli şarkılar popüler oldu ve listelerde en çok dinlenenler arasında girdi.

Prenses Diana, ikonik elbisesini, 1986’da Avusturya’ya bir devlet ziyareti ve 1991’de Kraliyet Operası’ndaki davetlerde de giydi. Diana modacı Victor Edelstein tarafından tasarlanan elbisesiyi 1997’deki ölümünden 2 ay önce AIDS Vakfı yararına 130 bin dolara sattı. Kadife elbise 2013’te yine açık artırma yoluyla, bu kez 362 bin dolara satıldı.

Kasım ayında tekrar satışa çıkan Prenses Diana'nın elbisesinin bu kez 450 bin dolara satılacağı tahmin ediliyorduu ama elbise 265 bin dolara (1 milyon 539 bin lira) alıcı buldu. Alan kişi kimliğini gizli tutarken İngiliz bir iş adamı olduğu ve eşini mutlu etmek için aldığı belirtildi.



