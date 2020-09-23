Probiyotik ile beslenmenin sağlığımıza etkileri

Özellikle gelişme çağındaki çocuklarda görülen yeme bozuklukları, obezite ve buna bağlı olarak çeşitli sindirim problemlerine sebep olurken; hiperaktivite, dikkat dağınıklığı ve anksiyete gibi birçok psikiyatrik belirtiyi de beraberinde getirebilmektedir.

Diyetisyen Mehtap Yakut, bu çerçevede probiyotik ve prebiyotiklerin bağırsak ve beyin üzerindeki etkileri ile hem fiziki, hem de ruhsal rahatsızlıklarla olan ilişkisini anlattı.

Yeme alışkanlıkları ve sağlığımız üzerine etkileri

Bazı yapılan araştırmaların sonuçlarına dayanarak, gıda maddelerinin seçiminin psikolojik yapımızı etkileyerek duygusal etkileşimlerimiz üzerinde rol oynadıkları düşünülmektedir. Ancak yine araştırmalar neticesinde psikolojik durumumuzun da gıda tüketim alışkanlıklarımız üzerinde etkilerinin olduğu ortaya konmuştur. Yani karşılıklı bir sebep sonuç ilişkisinden bahsedebilmemiz mümkünken, hangi etkenin daha baskın olduğu konusunda çeşitli görüşler yer almaktadır. Örneğin; stresin, vücuttaki korzitol salınımını arttırmasıyla aşırı yeme isteğine neden olduğu düşünülürken, demir, magnezyum ve çinko gibi bazı maddelerin vücuttaki eksikliğinin de dopamin ve serotonin eksikliğine de yol açtığı bilinmektedir. Bununla beraber stres bağırsak mikrobiyotasının dengesini bozarak metabolik bozukluklara neden olurken, bu da bağırsak beyin eksenini olumsuz etkileyerek çeşitli psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasına neden olur.

Bireylerde görülen nöropsikiyatrik bozukluklara karşın fonksiyonel gıda bileşenleri bu bozuklar üzerinde etkili olabilmektedir. Çünkü beyin yapısı ve işlevi; mineraller, vitaminler, yağlar ve amino asitleri besinlerinin alımına bağlıdır. Yapılan araştırmalar balık, meyve ve bakliyat gibi besinler tüketilmesiyle nörolojik sistem sağlığı arasında ilişkili olduğu ortaya koymuştur.