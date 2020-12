Prof. Dr. Altan'dan korkutan açıklama: 2021'de Avrupa’da depremler devam edecek

"HER AN DEPREM OLACAK GİBİ TEDBİRLİ OLMAK LAZIM"

Beklenen İstanbul depremine ilişkin konuşan Altan, "Artık, ne zaman deprem olacak diye düşünmememiz lazım. Her an deprem olacak gibi yapı güvenliğimize dikkat edersek depremi evde karşılarız. Mesela Japonlar gibi bir sehpa yapalım, çayımız dökülmesin diye uğraşalım. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Çünkü dünya haritasında da gördüğümüz gibi Türkiye’nin her tarafı kırmızı. Yani her bölgesinde deprem olabilir. İstanbul için konuşacak olursak, oradan geçen fay hatları, büyük depremler oluşturabilen fay hatları. Bizler de uyarıyoruz zaten, burada büyük bir deprem olasılığı var. Olacak demiyoruz. Bunun yerini ve saatini bilemeyiz ama burası bir deprem üretebilir" dedi.

1 YILDA 2’NCİ BÜYÜK DEPREM

22 Mart'ta Hırvatistan'da merkez üssü başkent Zagreb olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde çok sayıda kişi yaralanmıştı, eski binalar ise yıkılmıştı.

