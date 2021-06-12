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Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

12.06.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın normalleşme süreciyle başlayan hareketlilikle birlikte vakaların artabileceğini söyledi. Prof. Aydın, vaka sayılarının 10 bin-12 bin düzeyine çıkabileceğini belirterek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Normalleşmeyle birlikte Türkiye genelinde hareketlilik arttı. Prof. Dr. Aydın kümeleşmelere dikkat çekerek, "Pazartesi günü vakalar artabilir" uyarısında bulundu. Aydın, aşı randevulara gidilmesi gerektiğini de söyledi.

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Salgında günlük vaka sayıları 6 binlerde seyrediyor.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"VAKALAR ARTABİLİR"

Aydın, kademeli normalleşme sürecinde artan hareketlilikle birlikte vakaların da artabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Tahmin ediyorum önümüzdeki pazartesi günü biraz daha düğünlerin sayısı, toplantıların sayısı, yemekli düğünler gibi açılımlar normalleşmeler olunca insan hareketliliği ve insan kümeleşmeleri artınca doğaldır ki hayatımızda var olan virüs bir miktar daha rakamları yükseltir. Ama bu yükseltmenin büyük bir dalga olarak hayatımızı yeniden güz dönemine kadar tedirgin edecek bir yükselme olacağını düşünmüyorum" dedi.

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"AŞIYA MUTLAKA GİTMEMİZ LAZIM"

Doktor Aydın yükselişin korkutucu düzeyde olmayacağını düşündüğü belirterek "Olsa olsa 10 bin, 12 binler civarında bir yükselmeye kadar çıkabilir. Ama toplum da buna tedbirini alarak süreci yönetir. Tabi ki burada asıl olan konu, yüklü miktarda aşının Türkiye'ye geliyor olması. Aşının da hızlı bir şekilde aşağı yaş gruplarına doğru inmesi. Aşıya mutlaka gitmemiz lazım" ifadeleriyle sözlerine devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) normalleşme

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