İSTANBUL, (DHA)- MUSTAFA Kemal Atatürk ölümünün 80’inci yıldönümünde Kadir Has Üniversitesi'nde anıldı. Törende kendi Atatürk'ünü 7 maddeyle özetleyen yazar Prof. Dr. Fuat Keyman, "Mustafa Kemal, bugün dünyanın her yerinde konuşulan hala güncelliğini ve geçerliliğini koruyan bir liderdir" dedi. Üniversitenin Kadir Has Kampüsünde düzenlenen etkinliğe pek çok akademisyen ve öğrenci katıldı. Atatürk'ün hayatının çeşitli kesitlerinden fotoğrafların olduğu bir sunumla başlayan etkinlik Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz'in konuşmasıyla devam etti. "HEPİMİZİN KENDİNE ÖZEL BİR ATATÜRK'Ü VARDIR" Prof. Dr. Feyiz konuşmasında, "Bugün büyük bir sevgi ve özlemle andığımız Mustafa Kemal Atatürk'ü diğer dünya liderlerinden ayıran en büyük özelliği halkın özgürlüğüne dayalı bir hareketin önderi olması, bu hedef doğrultusunda gerçekçi çözümlemelerle tavizsiz ilerlemesi ve bugün bizlerin soluk aldığı cumhuriyetin tohumlarını ekip yeşertmesidir. " dedi. "DÜNYADA ATATÜRK KONUŞULMAYA DEVAM EDİYOR" Tören, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman’ın, "Dünya Lideri Olarak Atatürk: Küreselleşme, Modernleşme ve Devlet" başlıklı sunumuyla sürdü. Bugün dünyanın her yerinde Atatürk'ün konuşulmaya devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Keyman, "Atatürk o zamanlar öyle şeyler yaptı ki hala sadece ulusal olarak değil küresel olarak da konuşuluyor ve tartışılıyor. Atatürk'ten konuşmak kurucu, yapıcı, takdir edilen, olumlu olarak konuşulan bir liderden konuşmak anlamına geliyor. Bu bile Atatürk'ün ne kadar değerli olduğunu bize anlatıyor.İletişim, teknoloji, ekonomi alanında dünya bu kadar değişirken biz hala Atatürk'ün geçerliliğinden, güncelliğinden konuşuyoruz. Bugün Orta Doğu'nun yeniden yapılanmasına baktığınız zaman temel referans noktaları sadece Türkiye'de değil Batıda ve Amerika'da Atatürk ve o zaman yapmış olduklarıdır" diye konuştu. "EĞİTİMDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI" Herkesin kendine göre bir Atatürk'ü olduğunu belirten Prof. Dr. Keyman, "Atatürk'ün bana göre önemli olan 7 özelliğini sizlerle paylaşacağım. İlk olarak o stratejik ve siyasal anlamda bir dehaydı. Her zaman sezen, inceleyen gerçekçi bir liderdi. Siyasal ve felsefi anlamda pragmatist davranır, olması muhtemel şeylerle ilgili olarak yolunu sürdürürdü. 2000'li yıllarda Türkiye'nin model bir ülke olarak anılmaya başladığını biliyoruz. Bu model ülke olma durumu aslında 1920'lerde başlamıştır veAtatürk’ün o zaman bir ulus devlet yaratması dünyaya model olmuştu. Türkiye'yi model bir ülke yapması Atatürk'ün beşinci önemli özelliğidir.Mustafa Kemal'in kadınlara verdiği önem de yine bir başka önemli özelliğidir. Dünyanın pek çok yerinde olmayan hakları Atatürk ilk önce Türk kadınına vermiştir. Son olarak Atatürk'ün eğitime verdiği önem çok değerlidir. O bir ülkenin kalkınması için en önemli noktalardan birinin eğitim olduğunu bilip ona göre adımlar atmaya çalışmıştır" ifadelerinde bulundu. ANMA PROGRAMI SELANİK GEZİSİ İLE SONA ERDİ Üniversitede gerçekleşen etkinliğin ardından Kadir Has Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve idari personeli Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ile birlikte 10 Kasım sabahı Selanik'e gittiler. Önce Başkonsolos Orhan Yalman Okan'ı makamında ziyaret eden grup ardından Atatürk'ün evindeki törene katıldı. Program evde yapılan kısa gezinin ardından Selanik turuyla sona erdi.