Prof. Dr. Gökoğlu: Balon balığı parmak koparabilir

Kızıldeniz'den Akdeniz'e ulaşan balık türleri arasında 'istilacı' tür olarak da bilinen balon ve aslan balığı popülasyonu son yıllarda Antalya açıklarında arttı. Konyaaltı Sahili'nde su altı araştırmaları yapan AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kıyıya yakın alanda deniz dibindeki balon ve aslan balıklarını görüntüledi. Sahile 300 metre uzaklıkta dalış yapan Prof. Dr. Gökoğlu, sayıları her geçen gün artan balon ve aslan balıklarının üreme biyolojisi üzerine çalışma gerçekleştirdi.

BALON BALIĞINI ELİYLE BESLEDİ

Yüzgeçlerinde zehirli dikenleri bulunan aslan balıklarını deniz dibinde görüntüleyen Prof. Dr. Gökoğlu, balon balıklarını da eliyle besledi. Son dönemde kıyıya yaklaşan ve balıkçıların oltalarına takılan balon balıklarının üreme biyolojisini araştıran Prof. Dr. Gökoğlu, küçük türdeki balon balıklarına eliyle istiridye yedirdi. Prof. Dr. Gökoğlu, küçük balon balıklarına parmağını uzatarak, ısırmasını da inceledi. Deniz dibinde avucuna balon balığı alan Prof. Dr. Gökoğlu, balığın şişme anını anbean görüntüledi.