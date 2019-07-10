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Prof. Dr. Gürel: Türkiye’nin dengeli dış politika izlemesi yararlı olacaktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 09:33 | Son Güncelleme

ATILIM Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof.

Prof. Dr. Gürel: Türkiye’nin dengeli dış politika izlemesi yararlı olacaktır

Gizem KARADAĞ-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - ATILIM Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çin Halk Cumhuriyeti’ne olan ziyaretini önemsiyorum. Türkiye’nin hem Ortadoğu hem de dünya politikası içerisinde Avrasya’da ve Pasifik’te oluşan yeni gelişmeleri hesap ederek, Çin ve Rusya ile olan ilişkilerini ilerletmesi ve bu ilişkileri Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerini dengeleyecek biçimde götürmesi son derece yararlı olacaktır” dedi.

Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi ile ilgili olarak uluslararası ilişkiler üzerine etkilerini değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump ile Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arasındaki görüşmenin kamuoyuna çok iyi yansımaları olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gürel, Trump’ın sözlerine güvenerek Türk-Amerikan ilişkilerinde bir sorun olmayacağını düşünmenin yanlış olacağını söyledi. Kuvvetler Ayrılığı Sistemi’nde sadece başkanın sözünün geçmediğini ifade eden Prof. Dr. Gürel, “Umarım Türk-Amerikan ilişkilerinde sorunlar daha da derinleşmez. Şimdilik pek umutlu bir bakışla değerlendirmek mümkün görünmüyor” dedi.

“ERDOĞAN’IN ÇİN ZİYARETİNİ ÖNEMSİYORUM”

Türkiye’nin dış politikasında Ortadoğu ve dünyadaki yeni dengeler açısından odaklı ve çok yönlü bir tutum içerisinde olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gürel, “Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çin Halk Cumhuriyeti’ne olan ziyaretini önemsiyorum. Türkiye’nin hem Ortadoğu hem de dünya politikası içerisinde Avrasya’da ve Pasifik’te oluşan yeni gelişmeleri hesap ederek, Çin ve Rusya ile olan ilişkilerini ilerletmesi ve bu ilişkileri Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerini dengeleyecek biçimde götürmesi son derece yararlı olacaktır” diye konuştu.

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