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Prof. Dr. Halim Hattat: Sertleşmede sorun yüzde 70 fiziksel

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.02.2019 09:51 | Son Güncelleme

Dünya genelinde 200 milyon erkeğin sertleşme sorunu yaşadığına dikkat çeken Üro-Androloji Uzmanı Prof.

Prof. Dr. Halim Hattat: Sertleşmede sorun yüzde 70 fiziksel

İSTANBUL, (DHA) - Dünya genelinde 200 milyon erkeğin sertleşme sorunu yaşadığına dikkat çeken Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, 2025 yılında bu sayının 322 milyona çıkacağını belirterek sorunun yüzde 70'inin fiziksel olduğunu söyledi.

Özellikle 40 yaşın üzerindeki her 10 erkekten 7'sinin sertleşme problemi yaşadığını dile getiren Hattat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, bu sorunun nedenlerini sıralayarak, kişiye özel tedavi programı önerdi. Dünya genelinde neredeyse 200 milyon erkeğin sertleşme sorunu yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Hattat, "Bu sayının 2025 yılına kadar 322 milyonu bulacağı tahmin ediliyor" dedi.

Sertleşme probleminin altında yatan nedenleri doğru saptamak gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Hattat, "Onlarla erken yaşlardan itibaren mücadele ederseniz, uzun yıllar güçlü olursunuz" diye konuştu.

"SORUN YÜZDE 70 FİZİKSEL"

Sertleşme sorunun altında psikolojik nedenlerin yattığı düşünülse de Prof. Dr. Halim Hattat, bu sorunların yüzde 70'inin fiziksel olduğunu söyledi. Prof. Dr. Hatttat, "Hormonsal eksiklikler, penis damar ve sinirlerindeki problemler, anatomik sorunlar, geçirilen hastalıklar, cerrahi işlemler, özellikle prostat sorunları ve kullanılan ilaçlar sertleşme sorununa yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

SERTLEŞME SORUNU NEDİR?

Damar yapısına dikkat çeken Prof. Dr. Hattat, "Penise giden kan akışının artmasıyla sertleşme meydana geliyor. Bu nedenle yüksek tansiyon, şeker hastalığı veya sigara içilmesi bu sorunu geliştiriyor. Bunun yanı sıra hormonsal dengesizlik ve testosteron eksikliği de önemli risk faktörü arasında yer alıyor" dedi.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PROGRAMI ŞART

Tedavi için doğru yaklaşımın önemine değinen Prof. Dr. Halim Hattat, "Size uygun bir tanı ve tedavi sürecinden geçmelisiniz. Unutmayın sertleşme sorununda tedaviler 'kişiye özel' seçildiğinde ve harmanlandığında başarılı bir sonuç veriyor. Oluşturulan bir tedavi ancak sizin şikayetinize, sorununuzun nedenlerine, beklentinize ve cinsel yaşamınıza göre düzenlendiğinde gerçek başarıyı getiriyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Halim Hattat: Sertleşmede sorun yüzde 70 fiziksel

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