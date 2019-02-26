Prof. Dr. Halim Hattat: Sertleşmede sorun yüzde 70 fiziksel

İSTANBUL, (DHA) - Dünya genelinde 200 milyon erkeğin sertleşme sorunu yaşadığına dikkat çeken Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, 2025 yılında bu sayının 322 milyona çıkacağını belirterek sorunun yüzde 70'inin fiziksel olduğunu söyledi.

Özellikle 40 yaşın üzerindeki her 10 erkekten 7'sinin sertleşme problemi yaşadığını dile getiren Hattat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, bu sorunun nedenlerini sıralayarak, kişiye özel tedavi programı önerdi. Dünya genelinde neredeyse 200 milyon erkeğin sertleşme sorunu yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Hattat, "Bu sayının 2025 yılına kadar 322 milyonu bulacağı tahmin ediliyor" dedi.

Sertleşme probleminin altında yatan nedenleri doğru saptamak gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Hattat, "Onlarla erken yaşlardan itibaren mücadele ederseniz, uzun yıllar güçlü olursunuz" diye konuştu.

"SORUN YÜZDE 70 FİZİKSEL"

Sertleşme sorunun altında psikolojik nedenlerin yattığı düşünülse de Prof. Dr. Halim Hattat, bu sorunların yüzde 70'inin fiziksel olduğunu söyledi. Prof. Dr. Hatttat, "Hormonsal eksiklikler, penis damar ve sinirlerindeki problemler, anatomik sorunlar, geçirilen hastalıklar, cerrahi işlemler, özellikle prostat sorunları ve kullanılan ilaçlar sertleşme sorununa yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.