Prof. Dr. Kayıhan Pala kimdir? Prof. Dr. Kayıhan Pala kaç yaşında? Prof. Dr. Kayıhan Pala uzmanlığı ne?

Prof. Dr. Kayıhan Pala, aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü görevlerinden de yine 2018 genel seçimlerindeki adaylığı sebebiyle görevden ayrılmıştı. Prof. Dr. Kayıhan Pala, bir dönem Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkez Müdürlüğü görevini de üstlenmiştir. Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın 100’ün üzerinden bilimsel makalesi bulunmaktadır. PROF. DR. KAYIHAN PALA KİMDİR? Kayıhan Pala, 1964 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. Pala, Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. Daha sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu. Zorunlu hizmetini 1988-1990 yıllarında Rize Muradiye Sağlık Ocağı'nda yerine getiren Kayıhan Pala, 1993 yılında girdiği Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ndeki Halk Sağlığı doktorasını 1997 yılında tamamladı. 1997 yılından bu yana, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda çalışmalarını sürdüren Pala, 2000 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent ve 2010 yılında profesör unvanı aldı. Prof. Dr. Kayıhan Pala, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü görevlerinden Haziran 2018 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak amacıyla ayrıldı.

Kayıhan Pala, öğretim üyeliğinin yanı sıra, 1997-2000 yıllarında Uludağ Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Gemlik Eğitim Araştırma Bölgesi'nde Sağlık Grup Başkan Yardımcılığı, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ve ilki 1998, ikincisi 2007-2008 yıllarında olmak üzere iki kez Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde başhekimlik gibi görevlerde bulundu. Kayıhan Pala, 1990 yılından bu yana birçok kez Bursa Tabip Odası'nın ve Türk Tabipleri Birliği'nin değişik kurul ve komisyonlarında çalıştı. 1994-1998 yılları arasında Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri ve 2010-2014 yılları arasında Bursa Tabip Odası Başkanı olarak görev yaptı. 15 Nisan 2018 tarihinde yapılan Bursa Tabip Odası seçimlerinde de Türk Tabipleri Birliği delegesi olarak seçildi. 2004 yılında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği kuruluş çalışmalarında yer aldı. Kayıhan Pala, 2005- 2014 yılları arasında Nilüfer Belediyesi Sağlık Platformu Üyesi ve Sağlıklı Kentler Proje Danışmanı (gönüllü), 2008 – 2014 yılları arasında Nilüfer Belediyesi Sağlık Danışmanı (gönüllü), 2009 – 2014 yılları arasında Nilüfer Belediyesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyesi ve 2009- 2014 yılları arasında Çankaya Belediyesi Kent ve Sağlık Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.