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Prof. Dr. Klaus Schmidt anısına Göbeklitepe’ye pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 13:29 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da yer alan 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ve dünyanın en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Göbeklitepe kazılarını yürüten Prof.

Prof. Dr. Klaus Schmidt anısına Göbeklitepe’ye pedal çevirdiler

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da yer alan 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ve dünyanın en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Göbeklitepe kazılarını yürüten Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 5'inci yıl dönümünde düzenlenen bisiklet turu ile anıldı.
Almanya’da 21 Temmuz 2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde görevli Prof. Dr. Klaus Schmidt, ölümünün 5’inci yıl dönümünde "Klaus Schmidt'in izinde Göbeklitepe'ye pedallıyoruz" etkinliği ile anıldı. Etkinlik kapsamında çok sayıda bisiklet tutkunu kent merkezinden Göbeklitepe'ye kadar pedal çevirdi. Bisiklet turu sonrası Göbeklitepe'yi dolaşan bisiklet tutkunlarına teşekkür eden Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, "Şanlıurfalılar olarak Klaus Schmidt'e olan vefa borcumuzu ödemek adına böyle bir etkinlik düzenledik. Çünkü Klaus Schmidt, Göbeklitepe'nin bugünkü hale gelmesindeki en önemli bilim adamıdır" dedi.
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Prof. Dr. Klaus Schmidt anısına Göbeklitepe’ye pedal çevirdilerProf. Dr. Klaus Schmidt anısına Göbeklitepe’ye pedal çevirdilerProf. Dr. Klaus Schmidt anısına Göbeklitepe’ye pedal çevirdilerProf. Dr. Klaus Schmidt anısına Göbeklitepe’ye pedal çevirdiler

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