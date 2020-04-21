HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayında türkü söyledi, Ahmet Hakan şaştı kaldı

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayında türkü söyledi, Ahmet Hakan şaştı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 10:23 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak için CNN Türk canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun bir anda Efelerin Efesi türküsünü söylemeye başlaması sosyal medyayı salladı.

HaberTürk'te Didem Arslan Yılmaz'la yaşadığı tartışma büyük yankı uyandıran ABD'de yaşayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, bu kez gündeme canlı yayında söylediği şarkıyla geldi.

Prof. Dr. Çilingiroğlu, koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunup yönettiği Tarafsız Bölge programına bağlandı.

Prof. Dr. Çilingiroğlu, yayın sırasında bir anda Ahmet Hakan'dan izin isteyerek Ege türküsü olan Efelerin Efesi türküsünü seslendirdi.

Çilingiroğlu'nun performansı sosyal medyanın gündemine oturdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
Türk Kızılay Adana İl Başkanı kan bağışı çağrısıTürk Kızılay Adana İl Başkanı kan bağışı çağrısı
Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Mehmet Çilingiroğlu Ahmet Hakan canlı yayın türkü

En Çok Okunan Haberler

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

THY uçuşlara ne zaman başlayacak?

THY uçuşlara ne zaman başlayacak?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Diğer Haberler
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sağlık çalışanlarından ikinci kez özür diledi

Vali ikinci kez özür diledi

Türk Kızılay Adana İl Başkanı Ramazan Saygılı'dan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Adana İl Başkanı kan bağışı çağrısı

Koronavirüsü yenen doktor, yaşadıklarını anlattı: Ateş yüksekliği yaşamadım

Koronavirüsü yenen doktor, yaşadıklarını anlattı

On Numara sonuçları 20 Nisan: Büyük ikramiye 4’e bölündü

Büyük ikramiye 4’e bölündü

Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Lüks aracın içinde kız arkadaşını tekme tokat dövdü

Lüks aracın içinde kız arkadaşını tekme tokat dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.