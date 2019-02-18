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Prof. Dr. Muslu: Gençliğin karşı karşıya olduğu pek çok tehlike var

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 21:49 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkan Yardımcısı Prof.

Prof. Dr. Muslu: Gençliğin karşı karşıya olduğu pek çok tehlike var

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- DİYANET İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, "Bugün gençliğin karşı karşıya olduğu pek çok tehlike ve sorunlar var" dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı, 32'nci kitapevini Kahramanmaraş'ta açtı. Kıraathanesinin de olması nedeniyle diğer illerden farklı olan kitapevinin açılışı, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, İl Müftüsü Celal Sürgeç ve davetlilerin katıldığı bir törenle yapıldı.
Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Celal Sürgeç mevcut yerin 50 metrekare büyüklüğünde kitap satış yeri olduğunu, TMSF'de olan yan tarafın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle kendilerine devredilmesi sonucu birleştirerek kitapevi ve kıraathaneye dönüştürdüklerini söyledi.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr Ramazan Muslu ise, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu yöndeki çalışmalarını giderek artırdığını belirterek, şunları söyledi:
"Bizim özellikle çocuklarımızdan başlayarak gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün gençliğin karşı karşıya olduğu pek çok tehlike ve sorunlar var. Bunların aşılmasında mutlaka hem kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç var hem de her bir vatandaşımızın her bir aile reisimizin bu konuda çok dikkatli olması gereken ilgi ve alakayı genç kuşaklara genç neslimize göstermemiz gerekiyor. Bu anlamda inşallah buradaki kitap satış müessesemiz, kıraathanemiz belki bu anlamda mevcut duruma daha iyi hale gelmesi adına bir katkı sunacaktır diye düşünüyorum. Bu müessesenin bu hale gelmesinde emeği geçen başta Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri Yasin Bey ve diğer yetkililerimiz olmak üzere, İl Müftümüze, Sayın Cumhurbaşkanımızın da buranın bu hale gelmesinde talimatları olmuş kendilerine de şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz. Cenabı Hak emeği geçen herkesten razı olsun. Bu güzel hizmetler devam ettiği sürece biraz Sadak-i Cariye olacağını düşünüyorum. İnşallah bu Sadak-i Cariyeler bu şekilde devam eder."
Konuşmaların ardından dualarla kitapevi ve kıraathanenin açılışı yapıldı.

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Prof. Dr. Muslu: Gençliğin karşı karşıya olduğu pek çok tehlike varProf. Dr. Muslu: Gençliğin karşı karşıya olduğu pek çok tehlike varProf. Dr. Muslu: Gençliğin karşı karşıya olduğu pek çok tehlike var

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