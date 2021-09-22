Prof. Dr. Naci Görür Malatya'daki deprem sonrası uyardı: Ciddi bir deprem bekliyoruz

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün gündüz saatlerinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremin ardından kentte yaşayan takipçilerini büyük bir deprem beklendiği konusunda uyardı.

Prof.Dr. Görür, bölgedeki vatandaşları uyararak şu bilgileri paylaştı:

Malatyalı takipçilerim bugünkü Malatya depremiyle ilgili bir şeyler söylememi istediler. Bu deprem Muhtemelen Malatya Fay zonunda oldu. Bu zonun DAF ile olan kesişim bölgesinde ve DAF üzerinde ( Erkenek-Çelikhan) gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz. Burada son deprem 1893’tü.



